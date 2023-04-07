我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

林心如「模仿」張雅琴 挨批演技不到位

記者楊起鳳╱綜合報導
林心如在「模仿犯」飾演強勢主播「姚雅慈」。(圖：Netflix提供)
林心如在「模仿犯」飾演強勢主播「姚雅慈」。(圖：Netflix提供)

Netflix影集「模仿犯」創下收視佳績，女星林心如在劇中精明霸氣的主播形象，加上穿搭髮型，讓許多網友聯想起台灣主播張雅琴，有女主播看完該劇認為她演技沒到位，口條太溫柔、太漂亮，但最後一場遭到殺害的戲則演得很傳神。

台灣主播高毓璘日前在臉書發文透露，自己愛看懸疑推理作品，因此花了一個晚上一口氣將「模仿犯」追完，由於劇情大量涉及新聞產業，加上劇情年代設定於電視新聞盛行的90年代，且Call in節目為追求效果，進而成為兇手最大幫兇，讓她相當有感。

她坦言自己很喜歡林心如，「但這回演主播有點不到位，後面被兇手KO的演出就精彩多了」，她也點出林心如不到位的兩大因素為「口條聲音太溫柔」、「長得太漂亮」。高毓璘解釋，請大家不要懷疑「其實主播並沒有超高顏值，都是妝髮服裝的效果」。

此外，張雅琴被問到林心如在「模仿犯」模仿她，她說：「林心如的演技很棒，雖然不到位，但是卻很有架式」。至於外界好奇張雅琴的林心如「誰比較美？」張雅琴也認了：「林心如比我美。」

不過很多網友擔心林心如在劇中不時都在抽菸，就連在開會時手上也都會叼根菸，讓網友看了都忍不住到她社群上留言「演得很好，但是抽菸就傷身體了」，林心如無奈回應：「沒辦法，劇情所需。」

林心如 社群 臉書

上一則

嘆投資人只看流量 成龍扯易烊千璽挨轟

下一則

曾拒林青霞示愛？ 港第一美男：不認識林師姐

延伸閱讀

林心如「模仿犯」演主播遭批不到位 本尊張雅琴回應了

林心如「模仿犯」演主播遭批不到位 本尊張雅琴回應了
林心如出門必帶女兒的小毯子 楊謹華搬床墊去露營

林心如出門必帶女兒的小毯子 楊謹華搬床墊去露營
「模仿犯」收視亮眼 柯佳嬿戴耳機致敬「想見你」？

「模仿犯」收視亮眼 柯佳嬿戴耳機致敬「想見你」？
林心如Netflix「模仿犯」演技不到位？ 女主播指出2大關鍵

林心如Netflix「模仿犯」演技不到位？ 女主播指出2大關鍵

熱門新聞

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
吳磊拍完親密戲一臉害羞坐起身。(取材自微博)

導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護

2023-03-31 03:10
張惠妹在高雄場仍忍不住淚崩。圖／聲動娛樂提供

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

2023-03-31 14:44
夏文汐（左）與葉童近日在港重聚，彼此的保養狀況成為網友討論焦點。（取材自微博）

資深「豪放女」夏文汐宣布返祖國發展 57歲豔麗如昔

2023-03-31 22:54
巨石強森私下也是有巨星的氣燄，不見得跟銀幕前一樣隨和。（歐新社資料照片）

風向轉了？水行俠拍玩命X意外順利 巨石強森才是問題？

2023-03-31 14:15
「做工的人 電影版」片中兒子一句「我是你跟媽媽啪啪啪來的」，讓觀眾拍案叫絕。圖／大慕影藝、華映娛樂提供

小孩問「為何爸媽啪啪啪」？「標準答案」萬人狂讚

2023-04-04 18:41

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅
「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她
接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治