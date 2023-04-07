林心如「模仿」張雅琴 挨批演技不到位

林心如在「模仿犯」飾演強勢主播「姚雅慈」。(圖：Netflix提供)

Netflix影集「模仿犯」創下收視佳績，女星林心如 在劇中精明霸氣的主播形象，加上穿搭髮型，讓許多網友聯想起台灣主播張雅琴，有女主播看完該劇認為她演技沒到位，口條太溫柔、太漂亮，但最後一場遭到殺害的戲則演得很傳神。

台灣主播高毓璘日前在臉書 發文透露，自己愛看懸疑推理作品，因此花了一個晚上一口氣將「模仿犯」追完，由於劇情大量涉及新聞產業，加上劇情年代設定於電視新聞盛行的90年代，且Call in節目為追求效果，進而成為兇手最大幫兇，讓她相當有感。

她坦言自己很喜歡林心如，「但這回演主播有點不到位，後面被兇手KO的演出就精彩多了」，她也點出林心如不到位的兩大因素為「口條聲音太溫柔」、「長得太漂亮」。高毓璘解釋，請大家不要懷疑「其實主播並沒有超高顏值，都是妝髮服裝的效果」。

此外，張雅琴被問到林心如在「模仿犯」模仿她，她說：「林心如的演技很棒，雖然不到位，但是卻很有架式」。至於外界好奇張雅琴的林心如「誰比較美？」張雅琴也認了：「林心如比我美。」

不過很多網友擔心林心如在劇中不時都在抽菸，就連在開會時手上也都會叼根菸，讓網友看了都忍不住到她社群 上留言「演得很好，但是抽菸就傷身體了」，林心如無奈回應：「沒辦法，劇情所需。」