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淡出娛樂圈20年 許美靜親揭腦疾損記憶

記者梅衍儂╱綜合報導
許美靜坦言這幾年思覺失調症復發。(取材自YouTube)
許美靜坦言這幾年思覺失調症復發。(取材自YouTube)

女歌手許美靜淡出許美靜20多年，近期現身家鄉新加坡的歌唱活動，唱著成名曲「城裡的月光」，48歲的她外型稍有變化，但歌聲依舊動人。她坦言這幾年精神分裂（思覺失調症）復發過幾次，非常傷腦，有些記憶不復存在了。

許美靜以「遺憾」、「都是夜歸人」等歌走紅於90年代，後與恩師陳佳明傳出緋聞，疑似壓力過大患上思覺失調症，更有大鬧飯店、流落街頭等新聞。上一回她現身台灣，是9年前擔任孫燕姿台北小巨蛋演唱會嘉賓，提到台灣，她直呼有一份深厚的感情。

「我2000年離開台灣，2006年不幸得了精神分裂症，陸續到了希臘和義大利英國、法國遊走，然後再到大陸演出，斷斷續續的，2019年有幸在南京開了一場演唱會。」她之後回到新加坡，沒想到精神分裂症復發了。

許美靜受訪時，用字遣詞都經過深思琢磨，回覆速度也較緩慢，她透露現在出院快兩年，目前也有按時吃藥，但因為前後復發了好幾次，「所以很傷頭腦，有些記憶…沒了，但是台灣，我永遠記得你們，謝謝。」

許多歌迷等著她回歸歌壇，她說：「我感覺我一直都沒離開過歌壇，只是比較之下，像是淡淡地存在著。」她回想先前在大陸演出，歌迷和媒體都十分熱情，讓她相當感動。「我想，我在這個世界存在著，靠的是一份心意吧！」

雖沒明說，但她鬆口音樂計畫，仍和陳佳明合作，「目前錄音的部分要再確定，歌曲或我寫的或是陳佳明老師寫的都有可能，詞曲都有了就看最後篩選，若有其他變數，或許會重寫。」

她知道外界關心她的狀況，笑說：「沒別的，就是偶爾慰問一下大家，你們還好嗎？也順便跟大家報平安，呵呵！」

許美靜憑著「城裡的月光」等歌曲紅極一時。(本報資料照片)
許美靜憑著「城裡的月光」等歌曲紅極一時。(本報資料照片)

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