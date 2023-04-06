林心如出門必帶女兒的小毯子 楊謹華搬床墊去露營

林心如（右）只帶一個皮箱就出發露營，左為楊謹華。(圖:TVBS提供)

實境綜藝「光露營就很忙了」即將於4月16日開播，預告中謝欣穎、郭雪芙、江宜蓉穿著露營裝，帶著大行囊，配戴毛帽、水瓶、露營燈等，配備宛如即將要到無人島般齊全，讓林心如 、楊謹華兩位媽媽對他們說：「是去露營又不是去無人島，也帶太多東西了吧！」

林心如分享自己都只帶一個行李箱裝些睡衣與貼身衣物就足夠，不過一定會帶上女兒的小毯子，一解錄影時的相思之苦；而楊謹華則準備最齊全，甚至第一次還帶了兩個大行李箱，後來適應後才減少備品只帶一個，她說：「習慣直接將家裡正在用的保養品整瓶帶著，還有吹風機、毛巾等生活必需品，就佔了行李箱一半」。為了好的睡眠品質，甚至將床墊都搬過去，「因為希望睡覺時可以有舒適度，睡個好覺，就像睡在家一樣」。