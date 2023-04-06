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林心如出門必帶女兒的小毯子 楊謹華搬床墊去露營

記者林怡秀／即時報導
林心如（右）只帶一個皮箱就出發露營，左為楊謹華。(圖:TVBS提供)
林心如（右）只帶一個皮箱就出發露營，左為楊謹華。(圖:TVBS提供)

實境綜藝「光露營就很忙了」即將於4月16日開播，預告中謝欣穎、郭雪芙、江宜蓉穿著露營裝，帶著大行囊，配戴毛帽、水瓶、露營燈等，配備宛如即將要到無人島般齊全，讓林心如、楊謹華兩位媽媽對他們說：「是去露營又不是去無人島，也帶太多東西了吧！」

林心如分享自己都只帶一個行李箱裝些睡衣與貼身衣物就足夠，不過一定會帶上女兒的小毯子，一解錄影時的相思之苦；而楊謹華則準備最齊全，甚至第一次還帶了兩個大行李箱，後來適應後才減少備品只帶一個，她說：「習慣直接將家裡正在用的保養品整瓶帶著，還有吹風機、毛巾等生活必需品，就佔了行李箱一半」。為了好的睡眠品質，甚至將床墊都搬過去，「因為希望睡覺時可以有舒適度，睡個好覺，就像睡在家一樣」。

郭雪芙分享這次準備露營小拖車、登山後背包，第一次還有帶一個小的手提行李箱，裡面裝了頭燈、手提吊燈、充氣枕頭、睡袋；江宜蓉則除了盥洗用品與衣物之外，必備物品是防曬和帽子，因為皮膚曬太烈的太陽光會過敏起水泡；而她也把果汁機帶去露營，「希望空閒的時候可以吃點小零食，還可以榨果汁來喝」。謝欣穎則是有一條從小到大的小被被，這次也將它帶去一起露營。

楊謹華還把床墊也帶去露營。(圖:TVBS提供)
楊謹華還把床墊也帶去露營。(圖:TVBS提供)

林心如 過敏

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