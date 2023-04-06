我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州便宜加油站在哪裡 GasBuddy告訴你

蔡英文洛杉磯僑宴700人齊聚 趙美心出席受關注

「模仿犯」收視亮眼 柯佳嬿戴耳機致敬「想見你」？

記者陳慧貞╱綜合報導
柯佳嬿(左)在「模仿犯」中拿起耳機橋段，讓觀眾聯想起她的前作「想見你」。(圖：Netflix提供)
柯佳嬿(左)在「模仿犯」中拿起耳機橋段，讓觀眾聯想起她的前作「想見你」。(圖：Netflix提供)

吳慷仁主演的華語懸疑影集「模仿犯」自Netflix上線後，引起廣大討論，登上台灣Netflix周榜冠軍寶座，香港、泰國也居第一名，截至目前在20個國家與地區打進前10名榜單。

「模仿犯」故事除了引人入勝、氣氛緊張外，庹宗華、陳博正對女兒、孫女深刻的親情描繪，逼哭不少網友，對於觀眾的熱烈支持和反饋，庹宗華除了感謝同劇演員的共同精湛演出協助，也非常榮幸與優秀團隊合作，他分享這兩天走在路上，經常被看完影集的觀眾認出，誇讚他保養得宜，看起來比角色「林尚勇」年輕許多，他也幽默回應：「謝謝觀眾對我『年紀』的肯定，我會繼續拍下去。」

陳博正對於演出角色「馬義男」，令網友留言想起自己的外公，印象最深刻，認為用心體會生命經驗，傳達真實情感，就能觸動人心、得到撫慰。

許多觀眾觀影後也發現許多疑似致敬演員前作的橋段，像是柯佳嬿戴耳機橋段被觀眾開玩笑，以為是在看「想見你」，林心如不時吞雲吐霧、桌上擺著菸灰缸，也被觀眾連結至「華燈初上」，導演張榮吉則回應：「網友針對影集橋段致敬演員前作的連結，覺得聯想很有創意，拍攝當下沒有意料到這些點的關聯性，能激發觀眾討論都是收穫。」

Netflix 導演 林心如

上一則

吳磊拍親密戲竟噴鼻血 周雨彤崩潰大笑：第一次

下一則

慘遭換角 陳妍希暌違8年回歸台劇破局

延伸閱讀

林心如Netflix「模仿犯」演技不到位？ 女主播指出2大關鍵

林心如Netflix「模仿犯」演技不到位？ 女主播指出2大關鍵
8年回歸台劇跌跤？陳妍希1習慣改不掉 慘遭換角

8年回歸台劇跌跤？陳妍希1習慣改不掉 慘遭換角
「模仿犯」擠下「黑暗榮耀」 吳慷仁抱「屍體」燦笑

「模仿犯」擠下「黑暗榮耀」 吳慷仁抱「屍體」燦笑
「模仿犯」3天擠下宋慧喬 吳慷仁「抱緊屍體」燦笑

「模仿犯」3天擠下宋慧喬 吳慷仁「抱緊屍體」燦笑

熱門新聞

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
吳磊拍完親密戲一臉害羞坐起身。(取材自微博)

導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護

2023-03-31 03:10
張惠妹在高雄場仍忍不住淚崩。圖／聲動娛樂提供

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

2023-03-31 14:44
楊洋疑似傳出新戀情的消息，讓許多網友沸騰了。(取材自微博)

楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

2023-03-28 02:20
夏文汐（左）與葉童近日在港重聚，彼此的保養狀況成為網友討論焦點。（取材自微博）

資深「豪放女」夏文汐宣布返祖國發展 57歲豔麗如昔

2023-03-31 22:54
巨石強森私下也是有巨星的氣燄，不見得跟銀幕前一樣隨和。（歐新社資料照片）

風向轉了？水行俠拍玩命X意外順利 巨石強森才是問題？

2023-03-31 14:15

超人氣

更多 >
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪

香港前豔星彭丹促成宏都拉斯與中國建交？ 「這場會議」透端倪