「模仿犯」收視亮眼 柯佳嬿戴耳機致敬「想見你」？

柯佳嬿(左)在「模仿犯」中拿起耳機橋段，讓觀眾聯想起她的前作「想見你」。(圖：Netflix提供)

吳慷仁主演的華語懸疑影集「模仿犯」自Netflix 上線後，引起廣大討論，登上台灣Netflix周榜冠軍寶座，香港、泰國也居第一名，截至目前在20個國家與地區打進前10名榜單。

「模仿犯」故事除了引人入勝、氣氛緊張外，庹宗華、陳博正對女兒、孫女深刻的親情描繪，逼哭不少網友，對於觀眾的熱烈支持和反饋，庹宗華除了感謝同劇演員的共同精湛演出協助，也非常榮幸與優秀團隊合作，他分享這兩天走在路上，經常被看完影集的觀眾認出，誇讚他保養得宜，看起來比角色「林尚勇」年輕許多，他也幽默回應：「謝謝觀眾對我『年紀』的肯定，我會繼續拍下去。」

陳博正對於演出角色「馬義男」，令網友留言想起自己的外公，印象最深刻，認為用心體會生命經驗，傳達真實情感，就能觸動人心、得到撫慰。

許多觀眾觀影後也發現許多疑似致敬演員前作的橋段，像是柯佳嬿戴耳機橋段被觀眾開玩笑，以為是在看「想見你」，林心如 不時吞雲吐霧、桌上擺著菸灰缸，也被觀眾連結至「華燈初上」，導演 張榮吉則回應：「網友針對影集橋段致敬演員前作的連結，覺得聯想很有創意，拍攝當下沒有意料到這些點的關聯性，能激發觀眾討論都是收穫。」