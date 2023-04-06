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離婚7年 陸元琪內心按了暫停鍵

記者葉君遠╱綜合報導
陸元琪離婚一晃七年，年過50歲後，想通許多人生道理。(記者葉君遠／攝影)
陸元琪離婚一晃七年，年過50歲後，想通許多人生道理。(記者葉君遠／攝影)

台灣女星陸元琪和袁惟仁離婚一晃已七年，她一肩扛起家計，她說這些年世界改變快速，但在她的內心，卻好似按了暫停鍵，「我像個機器人一樣，為別人而活，不能有任何感受」。

離婚前她被保護在一個殼裡，重心只有小孩，不需要管錢的事，無知卻很幸福。後來得知袁惟仁接連外遇，她像是被硬拖出來面對一切，每天眼睛睜開，沒有想過自己，而是弄小孩、餵貓狗，開始一天忙碌賺錢，經常到了傍晚才發現根本忘了吃飯。

她肩上的擔子有多重？小孩的費用、房貸、信貸和政府疏困金，總忙著賺進來然後給出去。前幾天，她突然意識到，離婚竟然已超過七個年頭，「當年發生事情時，許常德遇見我說，本以為我會憂鬱症或想不開，結果我看起來挺好的。」

7年的時間，兒子袁義已念大學，並在演藝圈當兼職攝影師，女兒袁融上了高中，開始了直播帶貸的副業，兩個小孩都早熟，「袁融這月第一次赴韓，和兩個朋友做衣服、美妝和零食帶貨，不管她未來進不進演藝圈，至少都學了一個賺錢的本事，而袁義，沒意外，就全心走幕後了，去年接小S棚攝影工作，和許多演唱會的案子。」

過了50歲，陸元琪突然想通了人生道理，「慢慢把不喜歡的事，變成能接受的」。

她舉例說，「工作上來跟我談生意的，披著羊皮來說我是為了你好，其實是占我便宜。我曾因為這些人的行為覺得外面世界很醜陋，讓我內心很不快樂，但今年過年時，我突然轉念，開始接受這些事」。

她不是合理化他們，而是所謂的理解，一旦理解了，就不再因此不開心，「做生意，這些人本來就會這樣，也許是我太怪了，不像地球人，而對感情，我也不再排斥。」她人生的風景，開始慢慢不同。

攝影 小S 憂鬱症

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