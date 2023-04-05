林心如Netflix「模仿犯」演技不到位？ 女主播指出2大關鍵

林心如在「模仿犯」中，幾乎拿菸與桌上擺著煙灰缸，被觀眾連結至「華燈初上」。(圖:Netflix提供)

Netflix影集「模仿犯」播出後創下收視佳績，不過女星林心如 在劇中霸氣且精明能幹的主播形象，加上穿搭髮型，讓許多網友將她與主播張雅琴聯想在一起，有女主播看完此劇認為她演技沒到位，認為她口條太溫柔與太漂亮，但最後一場遭到殺害的戲卻演得很傳神。

主播高毓璘日前在臉書 發文透露，自己愛看懸疑推理作品，因此花了一個晚上一口氣將「模仿犯」追完，由於劇情大量涉及新聞產業讓她相當有感，加上劇情年代設定於電視新聞盛行的90年代，且Call in節目為追求效果，進而成為兇手最大幫兇，讓她無奈說：「放在如今的媒體生態來看，可以找到雷同的軌跡，比起真相，似乎更在乎收視數字上的輸贏，不過，這當然也和社會風氣也脫離不了關係，就像雞生蛋、蛋生雞一樣，是媒體和閱聽人之間的長期共生循環」。

她坦言雖然自己很喜歡林心如，「但這回前面演主播/主持人有點不到位，後面被兇手KO的演出相對精彩多了」，她也點出林心如不到位的2大因素為「口條本身聲音太溫柔了，不夠嗆」、「長得太漂亮了」，她解釋，請大家不要懷疑「其實主播並沒有超高顏值，是妝髮服裝給予我們新樣貌，台上台下也是兩個人」。