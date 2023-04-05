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Energy帥氣合體他自嘲快累死 TORO嘆舞功不如當年

記者林怡秀／即時報導
Energy睽違多年在五月天演唱會上合體，心情格外激動。(圖:有聲娛樂提供)
Energy睽違多年在五月天演唱會上合體，心情格外激動。(圖:有聲娛樂提供)

五月天日前在高雄世運主場館舉辦「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」，最終場嘉賓邀請男團Energy5位成員，睽違20年，兩大天團再次同台演出「孫悟空＋放手」，經典世紀合體畫面再次令人感動，牛奶表示：「Energy成團20週年剛過，非常謝謝五月天，沒有他們的邀約，真的不會有這一次的合體演出」，坤達說：「就好像五月天的歌一樣『有些事情現在不做，一輩子都不會做了』，真的感謝五月天。」

Energy於2002年7月12日出道，如今5人能再次合體演出，TORO透露是因為先前去看五月天的演唱會，在後台與五月天聊到說了一句：「Energy現在有群組了」，便收到五月天的邀約，隨即TORO在Energy群組裡提起這件事，成員陸續回應，坤達也把2005年合作的影片貼在群組裡，牛奶說看完後整個很熱血，「想到當年的畫面，就有了再來一次的衝勁」，書偉也說：「本來合體不在計畫之中的，沒想到我們大家都有這個意願，那就做吧」，於是開啟了這次合體的契機。

距離上次5人合體的演出已相隔10多年，成員之間的身份變化之大，只能百忙之中盡力的湊齊大家練舞，書偉同時還在拍攝戲劇，只能抓空檔運動，維持狀態及體力。阿弟坦言「當初是號稱最殺的舞蹈團體，希望這次的呈現不要讓大家覺得落差太大」，雖然有感到年齡對體能上的限制，但也只能豁出去。而有18年沒排舞的TORO則深有所感：「以前是整個團體中舞蹈第2強的，結果現在走位頻頻撞人，記舞跟走位比當年最弱的書偉還差」。

為此合體五人特地進棚拍照留下紀念，牛奶透露拍照時發生的一段小插曲，退居幕後多年的他，因為很久沒有棚拍，當天在拍個人照時，書偉特別從休息室走過來想要為他加油打氣，其他成員也紛紛一起走過來，也因為被成員注視顯得尷尬，就把成員一個一個請回休息室，才能順利完成這次的拍攝。

談到再次演出的心情，成員們紛紛表示，很感謝五月天的邀請，才有這次的機會，坤達表示：「大家真的長大了，每個人都不為了什麼，可能就只是想再做一次這件事吧！」，書偉則說「Energy是屬於我們5個人的青春回憶，也是許多人的青春回憶，20年的一個紀錄，翻滾吧！5位40歲的大叔」，阿弟則自嘲：「到底是誰說要合體表演的，不是說以後合體就是大家聚聚餐、喝喝酒就行了，累死！」

牛奶

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