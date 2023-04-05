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觀影說劇／胡宇威扮兒科醫想到曾確診 「演到心抽痛」

記者陳慧貞／綜合報導
胡宇威在「打怪任務」中演出小兒科醫師。（圖：大愛電視提供）
胡宇威在「打怪任務」中演出小兒科醫師。（圖：大愛電視提供）

胡宇威主演新戲「打怪任務」日前殺青，劇中飾演感染管制中心副主任、小兒科醫師，回想拍攝過程感觸良多，提到看劇本時得知要還原醫生接觸第一例確診病患橋段，想到自己確診時，除了身體的不適，還擔心周遭親友的安全，身心靈的糾結，令他演來全身起雞皮疙瘩，連下了戲受訪，仍驚魂未定，直呼「演到心抽痛」。

該劇描述台灣新冠疫情三級警戒期間，台北慈濟醫院醫院團隊堅守崗位，面對民眾的恐慌不安、收置形形色色的確診患者，仍臨危不亂抵抗病毒侵襲的歷程。

第一次演出醫師角色，胡宇威坦言「壓力山大」，尤其扮演的感染管制中心副主任角色，不但要顧全整個醫院安危，還要顧及醫療人員的身心狀態，角色身負重任，即使承受壓力大，外在也要顯現無比堅強，下了戲心還是沉重，透過舉重、跑步舒壓才緩解。

胡宇威在「打怪任務」穿上防護衣與防護面罩。（圖：大愛電視提供）
胡宇威在「打怪任務」穿上防護衣與防護面罩。（圖：大愛電視提供）

角色也是小兒科醫師，胡宇威在一場幫小朋友看病的戲，用了許多氣球、玩具、糖果、貼紙安撫狂野的孩子，實際上他對「小人們」也很有辦法，有自信地說「一路都在準備」。

戲殺青後，胡宇威最想做的事除了動手做菜、邀請朋友相聚外，也計畫出國放鬆，製作人唐在揚也發表感想，認為醫護人員是人不是神，有家人也可能會被感染生病，如何面對內心煎熬與超負荷的體力，是該劇主軸。

胡宇威在「打怪任務」中演出小兒科醫師。（圖：大愛電視提供）
胡宇威在「打怪任務」中演出小兒科醫師。（圖：大愛電視提供）

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