小S曬居家餐桌照 竟遭李敖女兒列12點批「噁心、難看」

小S分享與女兒在家吃飯的日常生活照（圖），引來作家李敖的女兒李文發文痛批吃相難看。（取財自臉書）

女兒在家吃飯，大家都把雙腳翹在椅子上，結果遭到作家李敖的女兒李文發文痛批吃相難看，把女兒也教壞。

李文指出，「小S 吃飯禮儀怎麼那麼噁心？也把她幾個女兒也教壞了」，還洋洋灑灑列出12點來批評。

綜合媒體報導，李文表示，小S在家裡都這副德性了，去了外面更令人不敢想像，「我相信我的北京 老鄰居汪小菲 ，用餐禮儀不會像S家一樣，北京人對這個很在意。」

李文還列出12點來批評小S。例如「就算在家裡吃飯也要有吃飯的樣子，不能把腳放在椅子上，不能膝蓋靠在桌子上，吃飯要坐正」、「吃飯的時候不能用移動電話」、「在家裡吃飯也要用標準的餐巾或餐紙」、「用完的餐具不是一坨一坨的丟在桌子上，這個不是在夜市吃飯」、「每一個菜盤需要放一個公用的叉子或者湯匙」、「喝湯的鍋子湯匙不能放在鍋蓋的上面」、「自己吃的食物筷子，湯匙，用具不能放在碗和杯子盤裡面」、「不要用過長的用具在你的杯子裡面，特別是筷子」。

李文還批「不雅的手勢放在官方的社交媒體上面很不好，也不能讓未成年的孩子在你的旁邊看到你這種行為」、「吃飯的時候不要弄頭髮，不要摸臉，不要弄手指，不要弄手，不要碰你身體的部分，不要抖腿，不要用牙籤，不要脫鞋」、「假如桌子上已經有餐墊的話，全部大家都要用。不要有些盤子用有些盤子不用，高低不平，也會傷害到下面木桌子」、「不要把湯匙，叉子，刀子，筷子等放在藤的餐墊子上面，會有細菌不好清理，也不好看」。