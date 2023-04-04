温昇豪「壞蛋」寫情色小說投資破產 連累隋棠賣房求生

温昇豪在「親愛壞蛋」突破自我演出情色小說家。(圖:三立提供)

温昇豪與隋棠主演三立上流家庭宮鬥影集「親愛壞蛋」，該劇描述人性扭曲的愛與貪婪，揭發上流家庭背後不為人知的秘密，劇中温昇豪飾演知名情色小說家，因投資不當，連累老婆韓真真(隋棠飾)賣屋還債，夫妻關係因而生變。

該劇故事主軸包括夫妻關係、階級霸凌 、校園霸凌、親子 代溝等，温昇豪演出的情色小說家是出版界前輩級作家，角色跳脫以往，個性灑脫、無欲無求，唯獨談到文學會格外有熱情，有藝術家性格，他笑稱，角色某部分和自己個性頗為相似，同樣想法天馬行空，喜歡自由自在的感覺，雖然過去也演過落魄角色，這次不同的是作家。

温昇豪(左)、項婕如在「親愛壞蛋」演出父女。(圖:三立提供)

劇中深入刻劃升學壓力、校園霸凌、階級霸凌等親子教育 問題，温昇豪對於戲裡的女兒項婕如詮釋遭霸凌、罹患憂鬱症的演技表現，他讚「眼神」表現蠻好、很在狀況內。

戲外也是父親的他，關於親子教育，他認為時代不同，父母角色已不再像過去，年輕人搜尋管道多，父母經驗無法附加在孩子身上，「我們教不了他們一切，因為他們上網查的東西比我們還多，未來是AI人工智慧，所以父母親根本沒辦法教孩子什麼，唯一不能撼動的是親情、血脈，這個情感才是要去經營的，溝通和愛很重要。」