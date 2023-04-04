我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN分析：司法威脅交錯 川普失去掌控命運的能力

增雇員、添福利…紐約議會預算加13萬 市長:不實際

温昇豪「壞蛋」寫情色小說投資破產 連累隋棠賣房求生

記者陳慧貞／即時報導
温昇豪在「親愛壞蛋」突破自我演出情色小說家。(圖:三立提供)
温昇豪在「親愛壞蛋」突破自我演出情色小說家。(圖:三立提供)

温昇豪與隋棠主演三立上流家庭宮鬥影集「親愛壞蛋」，該劇描述人性扭曲的愛與貪婪，揭發上流家庭背後不為人知的秘密，劇中温昇豪飾演知名情色小說家，因投資不當，連累老婆韓真真(隋棠飾)賣屋還債，夫妻關係因而生變。

該劇故事主軸包括夫妻關係、階級霸凌、校園霸凌、親子代溝等，温昇豪演出的情色小說家是出版界前輩級作家，角色跳脫以往，個性灑脫、無欲無求，唯獨談到文學會格外有熱情，有藝術家性格，他笑稱，角色某部分和自己個性頗為相似，同樣想法天馬行空，喜歡自由自在的感覺，雖然過去也演過落魄角色，這次不同的是作家。

温昇豪(左)、項婕如在「親愛壞蛋」演出父女。(圖:三立提供)
温昇豪(左)、項婕如在「親愛壞蛋」演出父女。(圖:三立提供)

劇中深入刻劃升學壓力、校園霸凌、階級霸凌等親子教育問題，温昇豪對於戲裡的女兒項婕如詮釋遭霸凌、罹患憂鬱症的演技表現，他讚「眼神」表現蠻好、很在狀況內。

戲外也是父親的他，關於親子教育，他認為時代不同，父母角色已不再像過去，年輕人搜尋管道多，父母經驗無法附加在孩子身上，「我們教不了他們一切，因為他們上網查的東西比我們還多，未來是AI人工智慧，所以父母親根本沒辦法教孩子什麼，唯一不能撼動的是親情、血脈，這個情感才是要去經營的，溝通和愛很重要。」

霸凌 親子 教育

上一則

影／「金鋼狼」休傑克曼癌症復發 無奈吐：25年前留隱患

延伸閱讀

大阪蘇啟誠事件翻版？ 駐巴西外交官墜亡 妻質疑遭霸凌

大阪蘇啟誠事件翻版？ 駐巴西外交官墜亡 妻質疑遭霸凌
志玲姐姐好眼光 AKIRA體貼到「連男星都感動」

志玲姐姐好眼光 AKIRA體貼到「連男星都感動」
「犀利人妻」組合 隋棠搭温昇豪變身家庭宮鬥「壞蛋」

「犀利人妻」組合 隋棠搭温昇豪變身家庭宮鬥「壞蛋」
隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」

隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」

熱門新聞

新海誠電影「鈴芽之旅」。圖／車庫提供

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

2023-03-26 13:40
楊洋疑似傳出新戀情的消息，讓許多網友沸騰了。(取材自微博)

楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

2023-03-28 02:20
吳磊拍完親密戲一臉害羞坐起身。(取材自微博)

導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護

2023-03-31 03:10
張惠妹在高雄場仍忍不住淚崩。圖／聲動娛樂提供

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

2023-03-31 14:44
巨石強森私下也是有巨星的氣燄，不見得跟銀幕前一樣隨和。（歐新社資料照片）

風向轉了？水行俠拍玩命X意外順利 巨石強森才是問題？

2023-03-31 14:15
夏文汐（左）與葉童近日在港重聚，彼此的保養狀況成為網友討論焦點。（取材自微博）

資深「豪放女」夏文汐宣布返祖國發展 57歲豔麗如昔

2023-03-31 22:54

超人氣

更多 >
麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知
36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長
懶人理財 專家教你4招賺到小確幸

懶人理財 專家教你4招賺到小確幸
影／印度女穿清涼比基尼搭車 德里捷運：勿傷害乘客感受

影／印度女穿清涼比基尼搭車 德里捷運：勿傷害乘客感受
抗氧化、護腦又護心 營養師推薦這個水果

抗氧化、護腦又護心 營養師推薦這個水果