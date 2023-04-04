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「模仿犯」擠下「黑暗榮耀」 吳慷仁抱「屍體」燦笑

記者陳慧貞／綜合報導
吳慷仁主演「模仿犯」討論度，他曬出拍攝期間與「屍體」同框照。（取材自臉書）
吳慷仁主演「模仿犯」討論度，他曬出拍攝期間與「屍體」同框照。（取材自臉書）

台灣男星吳慷仁、柯佳嬿主演Netflix華語懸疑影集「模仿犯」自3月31日上架四天，網友討論熱度高，目前已飆升至該平台熱門冠軍，打敗宋慧喬主演夯劇「黑暗榮耀」。在其他地區播出也打進前十名、前三名，好消息傳來，吳慷仁難掩心情激動，在臉書曬出拍攝期間「抱緊屍體」同框燦笑的模樣，也po出劇組工作人員合照，向觀眾致謝，「這是我們一起拍過最累、最難的戲，謝謝『模仿犯』，也謝謝已看過的你們」。

「模仿犯」改編自日本推理女王宮部美幸同名作品，原著共計1300多頁，故事先後多達43位角色輪番上場，每位角色都有千絲萬縷的關係存在，改編成影集本身就是高難度，更遑論拍攝成劇，吳慷仁對於能參與此劇，「『模仿犯』這樣的片型，能踏上旅途，作為演員從參與到發表，都是珍貴的過程，它能走到哪裡？才能算是不負大家的所望，沒人知道，只有未來交由市場的回饋才能給我們最直接的反應。」

該劇上架後，網友討論熱烈，各種評析也很多，吳慷仁深知「有人喜歡，必然有人不喜歡，有人分析劇情津津樂道，也一定有人覺得未達期待」，但他認為除了掌聲，身為演員，「我們也非常認真的吸取不同的意見，再下次才能變成養分。」做為場次最多的演員，也對劇組演員、工作人員表達感謝，「他們的辛苦我看在眼裡，自己只能吸更大口氣，憋著試著不能漏氣（丟臉），再累也要拍好，沒有一場戲有鬆懈、我們都不想妥協…」

吳慷仁(右)、庹宗華主演「模仿犯」，合作過程相當愉快。（取材自臉書）
吳慷仁(右)、庹宗華主演「模仿犯」，合作過程相當愉快。（取材自臉書）

對於台劇發展，吳慷仁感觸良多，「台劇能走出去真的不容易，世界那麼大，市場的激烈已經無需論述，如何選擇說故事的方式，我們都在這路上創新與嘗試」，對於能參與「模仿犯」，「我看到了在有限的條件，發揮了無限能力的一群人，感到能與你們供事……，我很幸運。」

台劇 臉書 宋慧喬

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