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汪小菲低調赴台 徐媽帶孫相會 盼別再和大S吵架

​​娛樂新聞組／綜合報導​
汪小菲（左）赴台探親，徐媽媽盼大家好聚好散。（取材自臉書）
汪小菲（左）赴台探親，徐媽媽盼大家好聚好散。（取材自臉書）

汪小菲大S離婚後，雙方因生活費鬧上法院，去年年底汪小菲在對岸不停放話要赴台灣探親，豈料最後卻未成行，不過日前有眼尖網友發現，汪小菲的抖音頁面，顯示他人在台灣，猜測他已經低調抵台。據悉，已三年未踏上寶島的他的確在台灣，除了處理後續官司、S Hotel業務外，也把握時間和兒女見面。

經過失控大鬧、銷毀床墊，汪小菲和張蘭母子在兩岸民眾心中評價直直落，尤其他們不停透過直播消費大S一家人，為自己賺進大把鈔票和流量，讓不少網友看不下去。而知名大陸主持人金星也看不下去，在直播時怒批別再關注別人家務事，並暗酸張蘭「自己沒娶好兒媳婦怪別人幹嘛，真是有毛病。」

相隔三年，汪小菲終於如願見到一對兒女，據悉是由徐媽媽帶著外孫與汪小菲碰面。汪小菲曾是徐媽媽眼中乘龍快婿，兩人並未因大汪離婚而翻臉，徐媽媽甚至曾言「小菲飛來看他們是應該的」，自然成為S家這回招呼汪小菲赴台的最佳人選。只是見面後再當和事佬，徐媽媽盼汪小菲別再和大S吵架了，卻僅獲前女婿冷回「再說」，看來大汪的關係在隔空交戰、離婚官司中，已是傷痕累累。

ETtoday報導，汪小菲日 前深夜現身在S Hotel，下車時不忘對鏡頭比ya，面對媒體，他客氣地90度鞠躬，感謝辛苦奔波。被追問之前和大S的官司問題，他笑而不答，快速走進飯店。

汪小菲 大S 抖音

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