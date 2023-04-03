白靈「蝴蝶大廈」演阿嬤 與蔡振南擦槍走火？

白靈出席「蝴蝶大廈」卡司發布記者會。（記者吳致碩／攝影）

台灣導演 錢人豪的驚悚新片「蝴蝶大廈」演員陣容國際化，本土女神尹馨、曾莞婷搭配年輕小生曹佑寧，與資深老將蔡振南、馮淬帆、顏正國、鄭志偉，最具噱頭的是長住好萊塢 的白靈，加入扮演童星白潤音的祖母，她笑言自己剛抵台不久「什麼都搞不清楚」，只知角色造型和自己平常相差十萬八千里。

距離上次演出台灣電影 「拍賣春天」已經有13年，白靈認為一切都是緣分，她覺得「蝴蝶大廈」裡開雜貨店的婦人非常樸實，和她距離很遠，才更有挑戰性。看到俊俏的曹佑寧，她不禁提議：「小鮮肉不如來我店裡買個泡麵吧？可以加點對手戲。」

白靈每回現身，造型必然驚動各方，在記者會上亦不例外，尤其胸部以下到襠部中間幾乎鏤空，只見兩個大字「愛你」，表示希望給大家很多的愛，而她在介紹服裝時，絲毫沒注意到旁邊未成年的白潤音，錢人豪馬上出聲：「孫子在旁邊，別嚇到小孩子啦。」白靈忍不住嬌嗔：「我都有遮住啊。」

片中扮演廟祝的蔡振南，聯訪時意外差點跟她擦槍走火，兩人還沒開始對戲，頻率似乎也未對上，蔡振南笑言白靈剛來台還搞不清狀況，自己拍了好幾天，因為電影是跳拍，也不知演什麼情節，白靈回道：「又不是第一次演戲，不是很正常嗎？」蔡振南馬上解釋，是怕情緒接不上，現場氣氛略顯尷尬。而女主角尹馨表示希望和所有演員都能碰撞出火花，曾莞婷立刻接哏：「記者會現場就這麼有火花了。」精準形容當下眾人感受。