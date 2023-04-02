Energy開唱埋伏筆 最先退團TORO哽咽吐內幕

五月天邀來Energy合體擔任嘉賓。（相信音樂提供）

台灣樂團五月天一連4場的「諾亞方舟10週年進化無限放大版演唱會」2日晚在高雄世運主場館落幕，初代全員到齊的嘉賓Energy引發轟動，一句「大家好！我們是Energy」讓歌迷high翻天瘋狂尖叫，也讓五月天吃起醋來：「我們剛在幫你們熱身！」

Energy牛奶 、阿弟、TORO、坤達、書偉以黑色勁裝登台，率領11位舞者跟五月天合唱「孫悟空」、「放手」，重現雙方2005年在「Final Home當我們混在一起」世界巡演的合作橋段，接著合唱「某年某月某一天」、「有些事現在不做一輩子都不會做了」，Energy相當興奮能以歌手身分站上5萬人的大舞台。

牛奶、阿弟、TORO、坤達、書偉如今各自在不同領域各有片天，合體實屬不易，提及合體契機，最先退團的TORO哽咽地說：「大概18、19年前，我們5個分手時，怪獸敲我說『如果有一天，你們五個人能夠再一起的話，我叫五月天幫你們伴奏』。」他看完五月天桃園演唱會後，當天就在Energy群組聊起此事，團員熱烈回應，坤達更分享當年擔任五月天演唱會嘉賓的影片，坤達的老婆柯佳嬿南下相伴，坤達說：「很開心我們5個兄弟能再一次一起演出，在上台前打氣聊天，不管是不是最後一次表演，但會是最完美的一次。」