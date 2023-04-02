吳慷仁、庹宗華 「模仿犯」素顏拚演技

吳慷仁(右)透露拍戲時和庹宗華(中)都沒有化妝。（圖：Netflix提供）

日本 作家宮部美幸以泡沫經濟後的日本樣貌為背景，創作出的小說「模仿犯」，台灣歷經近四年時間，改編成影集，Ｎetflix日前一口氣播出10集，不少網友稱該劇是台灣近來「神劇」，不只劇中大魔王兇手被討論，庹宗華、吳慷仁、陳博正的演出都讓人跌破眼鏡。

劇中大魔王最後出爐，是令人不寒而慄的主播姚淳耀，不論情節或安排都峰迴路轉，吳慷仁甚至最後進了監獄。不少網友才看前兩集就喊「連假必追」。其中資深金獎影帝「阿西」陳博正為了被綁架的孫女，聽從綁匪的指令，犧牲形象在路上學狗爬、學狗叫，精湛演出惹得網友噴淚，而吳慷仁也在影集上線後，曝光了一個獨家的小祕密。

吳慷仁說，一開始定妝的時候，問了化妝師，庹哥（庹宗華）有化妝嗎？她說沒有，「我就說真的嗎？那我也不畫了，她說為什麼？我說因為我會常常出現在他旁邊，然後我希望畫面看起來兩個人的皮膚質感不要差太多，畢竟因為我們是個團隊，是專案小組啊！就這樣，她們被我說服了。」

吳慷仁說這樣他演的檢察官郭曉其的化妝時間減半，可以每天多睡15分鐘。但也因為他和演警察 的庹宗華素顏上陣，讓全劇更為逼真寫實。

而片中陳博正被兇手威脅要學狗爬的戲分，陳博正也說，「拍的時候被角色感動，是自然流露的。」導演 和庹宗華則大讚阿西超會演，「只是阿西哥膝蓋不好，很多動作不能做，不過腳上面都有做保護措施」。