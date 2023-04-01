張惠妹巡唱求好心切 4套戰服試穿10小時

張惠妹的現場演出感染力以及魅力都很強大。（圖：聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）日前第三度站上高雄巨蛋，展開連續10場的「ASMR」世界巡演，寵粉的她不計成本，精心安排7套全新華服、122萬元（台幣，下同，約3.9萬美元）高雄場限定黃水晶「闇黑女王」裝、杜篤之沉浸式杜比環繞音效原汁原味呈現、日本 運來24支電腦控制移動燈具，以及「過不去」、「離別總是那麼突然」4首超隱藏首唱歌曲5大驚喜，只為讓合計共12萬名觀眾感到滿滿新意。

不過她在彩排階段卻頻頻生氣，經紀人陳鎮川（川哥）說氣壓已經達到肅殺地步，阿妹就是看什麼都不對，像是EMO（監聽耳機）的小細節、燈光等等都認為必須要好還要更好，試裝4套衣服就試10小時，可以感受到她比台北場還更緊張，高標要求也讓團隊壓力破表，川哥笑說：「阿妹一離開現場，團隊就去海產店喝酒，她真的很逼人。」

不過前一晚進行總彩排時，阿妹就恢復正常，看一切都對了，開唱前心情極好。這回她的高雄場共10場吸引12萬人同歡，票房累積3.36億元，約替高雄帶進2.47億元的觀光 效益。川哥透露阿妹現階段不想安排太過密集的場次，今年巡演安排超過20個城市，令人期待。

「ASMR」世界巡演高雄場的舞台、燈光、音響等總成本超過3億元，其中杜篤之沉浸式杜比環繞音效原汁原味搬進高雄巨蛋，配置11.1聲道全音域環場喇叭；燈光、音響另重金邀來日本團隊設計，光從日本寄來就2貨櫃，加上舞台兩側畫面延伸至觀眾席的巨型LED屏幕，締造視覺載體面積最高包覆性。