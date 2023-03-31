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志玲姐姐好眼光 AKIRA體貼到「連男星都感動」

記者李姿瑩／台北即時報導
AKIRA為了圓夢做過基層服務業。（衛視原創神秘五金行提供）
AKIRA為了圓夢做過基層服務業。（衛視原創神秘五金行提供）

「國民姐夫」AKIRA首度參與台灣實境節目「神秘五金行」，和王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺及蔡昌憲聯手為台南鄉親服務。他們在節目開播前，各自分享過去的打工經驗，AKIRA展現不同於螢幕形象的一面，連温昇豪都深受感動。

AKIRA是日本知名團體放浪兄弟的中流砥柱，也已經是公司營運層級的幹部。他回憶過去為了一圓藝人夢，做過非常多工作，像是搬運、油漆、咖啡店、做披薩等等，為的就是在支撐生活之餘，還能一邊練舞、追逐夢想。

台灣民眾多半比較熟悉林志玲的優點，對AKIRA的私下面向較少接觸，加上日本人重視隱私的個性，他也鮮少對外談起青澀往事。温昇豪聽完AKIRA的打工經驗後，直說他是個經過生活磨練、懂得體恤的人，在他身上完全可以看到什麼是「體貼」。

因為在「神秘五金行」中，藝人班底要親自搬貨、打掃、下廚、修繕，這些難不倒從小苦過來的王彩樺，但對生活優渥的王陽明來說，他也沒有卻步。王陽明說，自己其實從小就住校，11歲就獨立生活、13、14歲打工賣皮鞋，因為爸媽希望他可以透過打工，了解到賺錢有多不容易。

至於温昇豪、蔡昌憲都有餐廳打工的經驗，兩個人對於節目中要賣擔仔麵駕輕就熟。禾浩辰也有過一邊打工一邊試鏡的日子，加上從小就在籃球隊磨練，深諳團隊合作的重要性。「神秘五金行」將於5月20日起每周六晚上8點於衛視中文台首播，網路可透過Disney+收看。

AKIRA(左起)、溫昇豪、蔡昌憲、王陽明、王彩樺、禾浩辰攜手開店。（衛視原創神...
AKIRA(左起)、溫昇豪、蔡昌憲、王陽明、王彩樺、禾浩辰攜手開店。（衛視原創神秘五金行提供）

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