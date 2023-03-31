志玲姐姐好眼光 AKIRA體貼到「連男星都感動」

AKIRA為了圓夢做過基層服務業。（衛視原創神秘五金行提供）

「國民姐夫」AKIRA首度參與台灣實境節目「神秘五金行」，和王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺及蔡昌憲聯手為台南鄉親服務。他們在節目開播前，各自分享過去的打工經驗，AKIRA展現不同於螢幕形象的一面，連温昇豪都深受感動。

AKIRA是日本 知名團體放浪兄弟的中流砥柱，也已經是公司營運層級的幹部。他回憶過去為了一圓藝人夢，做過非常多工作，像是搬運、油漆、咖啡 店、做披薩等等，為的就是在支撐生活之餘，還能一邊練舞、追逐夢想。

台灣民眾多半比較熟悉林志玲 的優點，對AKIRA的私下面向較少接觸，加上日本人重視隱私的個性，他也鮮少對外談起青澀往事。温昇豪聽完AKIRA的打工經驗後，直說他是個經過生活磨練、懂得體恤的人，在他身上完全可以看到什麼是「體貼」。

因為在「神秘五金行」中，藝人班底要親自搬貨、打掃、下廚、修繕，這些難不倒從小苦過來的王彩樺，但對生活優渥的王陽明來說，他也沒有卻步。王陽明說，自己其實從小就住校，11歲就獨立生活、13、14歲打工賣皮鞋，因為爸媽希望他可以透過打工，了解到賺錢有多不容易。