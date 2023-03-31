丁強過世後首現身 李璇淚曝怕回家

李璇表示很怕回家，怕觸景傷情。（圖：三立提供）

曾獲得金鐘獎最佳單元劇男主角獎的資深演員丁強今年大年初六逝世，遺孀李璇日前出席新戲「親愛壞蛋」記者會，也是丁強過世後首度露面。李璇說，最近客串兩部影集，讓自己生活充實一點，想起以前收工後一進家門，總習慣說「我回來了」，現在卻有點不敢回家。

提起丁強，李璇難過的表示：「不要問我這個啦！」之後她透露回家都會把電視聲音開得很大聲，讓家裡有聲音，就怕太安靜會想念他；丁強的遺物也被友人勸說「不要留」。

李璇眼眶含淚說現在一個人的生活就是「怕回家，他把家留給我一個人」。她也透露丁強過世至今仍常夢到他，但他都站在那邊沒說話，她說：「如果太想念他，磁場很近的老公會捨不得走、無法投胎，所以我希望他早點走。」李璇感嘆，這是每個人遲早都會遇到的。

此外，「怕回家！」同劇的六月在劇中很強悍，但戲外卻面對兩個孩子啟用愛的教育 ，她透露兒子Star上周解鎖她的手機 儲值了台幣1萬元（約328.5美元）到電玩遊戲，讓她氣到只能怪自己。

六月講到兩個孩子就滔滔不絕，她說現在每天在家裡就是跟小孩諜對諜，「我現在不管做什麼都要防著我小孩，他們都會記得我的手機密碼，我兒子上禮拜破解我密碼儲值了一萬塊，還好馬上被通知，我也怪我自己，我不太會改密碼的，那天我把所有密碼都改了，還加了指紋」。六月說遊戲中心不給退款，我們講好他賠3成我賠7成，從他零用錢扣且一年不能儲值。