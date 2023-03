周興哲(左)和趙岱新宣布有愛的結晶。(取材自臉書)

因為演唱電視劇「16個夏天」的片尾曲「以後別做朋友」而打開知名度的台灣歌手周興哲,和前主播女友趙岱新感情甜蜜,他今(30)宣布兩人有愛的結晶,相當開心。

周興哲在社群 上分享喜訊:「I am the luckiest guy in the world. I have the most amazing wife, and now we are happy to announce a baby is on the way! Words can’t describe my excitement. I can’t wait to start a family with you my love!」表示自己是世界上最幸運的人,有最棒的妻子,宣布兩人將迎來寶寶,他的興奮無法用言語形容,等不及要和老婆展開家庭生活。

來源:Eric周興哲