父欠稅418萬關看守所 陳庭妮發聲：一同面對

陳庭妮父親遭到管收，她卻不知情。（本報資料照片）

台灣女星陳庭妮父親陳奕樑驚傳欠稅被關，據了解，陳奕樑經營「豪嘉食品有限公司」欠稅台幣418萬元（約13.7萬美元），還稱自己年歲已高、無力繳納稅金；陳奕樑日前被解送彰化看守所執行。

「豪嘉食品」當年在中部小有名氣，陳庭妮18歲奪下「凱渥夢幻之星」冠軍而出道時，還因此被封為「肉品千金」。2010年底，陳庭妮於戲劇圈嶄露頭角，「豪嘉食品」卻爆發財務問題、積欠數百萬，當時陳庭妮低調表示：「爸爸公司的確發生問題，家裡之前一直瞞著我，但不管發生什麼事，我都會支持爸爸。」

陳庭妮靠著「真愛找麻煩」創收視佳績，就在她站上演藝事業首波高峰之際，卻傳出她早已辦理休學，外界懷疑當時年收入約台幣300萬元（約9.84萬美元）的陳庭妮，休學是為了替父親還債。不過經紀公司當時澄清，陳庭妮是為了努力賺錢在台北買房子，讓家人從台中上來台北時，有個地方可以住。