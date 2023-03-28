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周杰倫「最偉大的作品」銷量冠全球 華語歌手第1人

記者梅衍儂／綜合報導
周杰倫專輯「最偉大的作品」銷量榮登全球第一。（圖：杰威爾提供）
周杰倫專輯「最偉大的作品」銷量榮登全球第一。（圖：杰威爾提供）

只有周杰倫才能超越周杰倫！繼IFPI(國際唱片業協會)日前公布「2022全球十大藝人榜」，周杰倫榮登第9名之後，IFPI再再公布2022「全球十大專輯銷量榜」，周杰倫以第15張專輯「最偉大的作品」專輯榮登全球第一，這不僅是該榜有史以來第一張華語專輯進入前十大，周杰倫也是第一位拿下冠軍的華語歌手，為華語樂壇開創歷史。

周杰倫專輯「最偉大的作品」口碑享譽全球。（圖：杰威爾提供）
周杰倫專輯「最偉大的作品」口碑享譽全球。（圖：杰威爾提供）

2022「全球十大專輯銷量榜」是依據2022年實體專輯和數位專輯的全球綜合銷量而定，周杰倫去年7月推出的專輯「最偉大的作品」奪下銷量冠軍，成績超越了西洋天后泰勒斯、韓頂流天團BTSBLACKPINK

過去五年來登上第一名的歌手有2021年ADELE、2020年防彈少年、2019年Arashi、2018年The Greatest Showman OST、2017年 ED Sheeran，以往華語專輯從未進入這個榜的前十大，周杰倫睽違六年推出的專輯「最偉大的作品」是有史以來首張華語專輯入榜，且一入榜就奪冠，周杰倫也成了第一位在全球銷量榜拿下第一名的華語歌手，在競爭激烈的全球音樂市場顯得相當不容易。

IFPI特別將「最偉大的作品」專輯封面鑲嵌在獎座上頒發給周杰倫，得知獲此殊榮，周杰倫說：「或許還有很多人不知道我的主業其實是個音樂創作人，從2000年出道至今，謝謝一路支持的歌迷朋友，在這麼多語言的世界，華語音樂衝到第一，真的很開心！代表我的音樂已經跨了時代、不退流行。其實音樂和魔術一樣，是無國界的！」

周杰倫 BLACKPINK BTS

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