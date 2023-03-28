「油麻菜籽」再上大銀幕 蘇明明令人驚豔

蘇明明以「油麻菜籽」讓香港影人驚豔，受邀到當地拍片。（圖：海鵬提供）

台灣經典自製片接二連三修復重映，繼「悲情城市」締造賣座佳績後，由廖輝英原著改編、曾獲金馬獎最佳女配角與改編劇本獎的「油麻菜籽」也要重新回到大銀幕。

萬仁執導，蘇明明、陳秋燕、柯一正主演的「油麻菜籽」，40年前全台上映即創下極佳的票房與口碑。飾演母親角色的陳秋燕，榮獲金馬獎最佳女配角獎，廖輝英和侯孝賢獲金馬獎最佳改編劇本獎，隔年進軍香港 ，成為當時少數在香江賣座能突破百萬港幣的台產片，並獲選香港電影 金像獎「年度10大華語片」，蘇明明因此受到香港影人的注意，日後曾受邀前往當地拍片。

「油麻菜籽」重映，海報經過精心設計。（圖：海鵬提供）

值得一提的是，此次「油麻菜籽」數位重映的版本，是原始台語配音版。當年的市場環境和為了符合金馬獎「獎勵優良國語影片實施要點」報名規定，「油麻菜籽」不得不以國語版推出，如今將以台語版原汁原味登場，新生代觀眾很有眼福。

陳秋燕因「油麻菜籽」榮獲金馬獎。（圖：海鵬提供）

全新數位復版「油麻菜籽」新款海報，也由一手打造「少年吔，安啦！」、「悲情城市」重映亮眼成績的資深媒體人褚明仁，再度力邀為這兩部片設計重映海報的知名海報設計師陳世川發揮創意，為經典電影賦予新猷。

「油麻菜籽」劇情透過母女與家庭故事，反映戰後台灣從農業社會進入工商業社會，女性地位的變遷。飾演母親的陳秋燕，將傳統婦女的「油麻菜籽命，落到那裡，就長到那裡」的認命觀念，刻劃得淋漓盡致。對照於飾演女兒的蘇明明所代表的戰後嬰兒潮新女性，則是由茫然順服到不甘屈從，終因受過完整教育 與獨立主自的經濟能力，得以突破命運擺布，找出新的人生出路。

片子當初上映時適逢女性主義正要在台灣萌芽，因緣際會在新舊社會交替的浪尖上，「油麻菜籽」的原著小說、電影，甚至李宗盛詞曲、蔡琴演唱的同名主題曲，都引起廣大共鳴，感動無數女性觀眾。褚明仁表示：「油麻菜籽」如此豐厚與寫實反映出台灣女性地位變遷，與女性如何面對傳統與現代衝突，無論在文學、戲劇和音樂角度，都是屬於台灣這塊土地上，典型的「國民集體記憶」，值得現今的新舊影迷們，重新再去感受體會。