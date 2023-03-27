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茶飲店快倒光 蕭敬騰嘆：都是我的問題

記者許晉榮／綜合報導
蕭敬騰所投資創立的飲料店傳幾乎快倒光。（取材自微博）
蕭敬騰所投資創立的飲料店傳幾乎快倒光。（取材自微博）

即將滿36歲的「金曲歌王」蕭敬騰，日前提前舉行生日公益義賣會，因日前傳出他在台灣投資創立的飲料店幾乎快倒光，老蕭語氣無奈說：「都是我的問題。」經紀人Summer則澄清：「這兩年因為疫情，確實收得差不多，有的是因為租約到期，我們也會陸續遷址或重新升級，至於海外拓點的新計畫，很快也會跟大家分享。」

蕭敬騰經紀人Summer。（圖：TVBS提供）
蕭敬騰經紀人Summer。（圖：TVBS提供）

近年多在大陸發展的蕭敬騰，去年因一連串言論惹議，加上又傳出他打算長居成都並置產，引發兩岸網友隔空交火。Summer曾說：「因當地條件不錯，他的確有在看房，但老蕭看房子有諸多考量，像是爸媽來住是否方便？方便養貓、養狗等考量，但看來看去都沒看到適合物件，暫時打消這念頭。」

原以為事過境遷，如今卻傳出副業疑遭波及，是否覺得可惜？Summer說：「這不是重點，老蕭一開始比較心疼合作夥伴，如果今天人家因為他好，會很開心，但因為他不好，他會不好意思，但無論開始或結束，我們也都會扶持，還好當時沒擴大加盟，這兩年又遇上疫情，開的店也不多。」

細數蕭敬騰副業，經紀人Summer稱日本料理因為只有一家，生意還算穩定，大陸的麵店也正繼續，至於茶店也在星馬拓展很快，「藝人就像兩面刃，好的時候，大家排隊找你，遇到疫情或不好的事，只能希望大家別無辜受傷。」而不怕受傷的老蕭，還突發奇想表示想開一家店，讓壓力大的人狂砸發洩。

新專輯與巡演計畫因疫情一延再延，Summer照例跳出來幫他解圍，卻也忍不住抱怨管不動自家藝人，包括老蕭及宋念宇，並自嘲像個「虎姑婆」，此時老蕭突然伸手摸摸她的手說「辛苦了」，還順勢大展摸頭殺，「妳是最漂亮的虎姑婆」，難得放閃讓現場冒起浪漫的粉紅泡泡。

疫情 蕭敬騰 投資

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