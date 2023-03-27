「婚姻結業」過來人 何如芸悲吐19年豪門淚

何如芸外型身材依然窈窕。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣女星何如芸主演華視、公視台語台新戲「婚姻結業式2」，劇中扮演律師丈夫的陳慕義提出「分房睡」，她嘴巴抗拒、內心狐疑，認為夫妻本該同床而眠，丈夫滿口為她睡眠品質著想，卻只讓她心中認定背後有鬼，私下何如芸也認為「夫妻分房睡」是導致婚變的徵兆之一，以去年結束的19年婚姻來說，「兩個兒子出生後，都是我和兒子睡，早就和前夫分房睡了」。

外界拿離婚以「經歷過一段失敗的婚姻」形容，何如芸坦言，剛面臨需要打離婚官司初期，也曾認為自己婚姻失敗，日日以淚洗面，極度自卑「頭抬不起來」，同時還得承受來自莫名的指責，例如被指「敗家」，家裡的精品盒子堆到頂到天花板，她無奈道：「我工作那麼多年，難道沒有一點積蓄嗎？」意指買名牌用的是多年拍戲所得，沒有多為自己解釋，僅稱：「那就淪為口水戰了，有何意義？」

決定離婚時，何如芸天天落淚、食不下嚥，整個人憔悴至極，高䠷身材暴瘦到僅46公斤，2019年某天，她和前夫約在朋友家，當面將婚戒還給對方，那一刻她淚如雨下，哭到不能自已，「從那天之後，我就再也沒哭過了」，彷彿是一種婚姻告別式，從此她真正放下，卻在拍攝「婚姻結業式2」時，劇中角色「趙丹丹」也面臨同樣場景，將婚戒還給出軌的律師丈夫，拍完該場戲，她獨坐片場角落發呆，情緒久久無法平復，導演 鄧安寧見她落寞，何如芸才吐實自己真實經歷過一模一樣的景象，把導演嚇得不知如何接話。

戲裡提到夫妻「分房睡」，被問是否為婚變的前兆？何如芸說：「我認為，是的」，同床而眠透過親密接觸，維繫情感也讓感情增溫，但無奈她的豪門婚，卻在陸續生了兩個兒子後，她的重心放在孩子身上，「孩子出生後，我們就分房睡了，我陪孩子們睡」，言談中無奈夫妻間早有問題，只是她為了孩子苦撐十多年，回頭看，如今她只想為自己而活，為自己人生重新綻放美麗花朵。