送別恩師林秋離 林俊傑獻新歌「謝幕」悼念

林秋離(右)是林俊傑的恩人。（圖：海蝶提供）

華語歌壇重量級音樂人林秋離去年12月11日過世，享壽62歲，家人舉辦音樂追思會。愛徒林俊傑以新歌「謝幕」送別恩師，他因正在香港 開演唱會，無法出席。

林秋離曾任台灣海蝶音樂董事長，挖掘阿杜、林俊傑等歌手，才華洋溢的他寫下多首膾炙人口的歌，包括張惠妹「聽海」、阿杜「天黑」、林俊傑「曹操」、「江南」、「不為誰而作的歌」等。

林俊傑今年1月特地到台灣參加林秋離的告別式，當時他低調透過公司發聲：「謝謝林老師在我最沒自信的階段，不斷給了我肯定和鼓勵。我會很想念老師，我會帶著他對音樂的執著繼續往前、努力生活！」

而林俊傑因工作無法到場，在社群 獻歌悼念，「離開的，終究會留下一條線索在我們的生命裡，為『樂行者』中的英雄林秋離老師的告別，儘管幕會落下，但那曾經接住我們毫無保留的愛不會消逝。」

追思音樂會家屬低調沒有對外開放，包括阿杜、林宇中等藝人都現身參致哀。其中，阿杜專程從新加坡 飛往台灣參加，許久沒在台現身的他，一出現就立刻被十多名粉絲包圍，有人要合照，還有人送禮物。

阿杜回憶上次見到林秋離約是四年前，恩師過世後，他持續關心林秋離遺孀熊美玲，透露她目前狀況還好，雙方一直保持聯繫。