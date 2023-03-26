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女星閨房「招陰裸女畫」長這樣 連風水老師都直呼可怕

記者林怡秀／即時報導
高慧君房中的裸背女子照鏡圖畫特別吸睛。(圖:八大提供)
高慧君房中的裸背女子照鏡圖畫特別吸睛。(圖:八大提供)

台灣節目「就醬開運吧」主持人佩甄、夏語心日前探訪歌手高慧君的家，她在節目中表示，為了調理身體，以及方便照顧媽媽，她將客廳的沙發捨棄，改擺按摩床。風水老師尹森透露，床通常是放在臥室的物品，改擺在客廳，等於大門一進來就看到床，而且看到床，一般都是想要休息、睡覺，所以容易讓人比較懶散怠惰，加上若在大廳看到一張床，床上還躺著一個人，假如再蓋上一塊布，就是一個不吉利的象徵。

在高慧君的引領下，主持人佩甄、夏語心走進她的房間。風水老師尹森表示，房內牆上掛著多幅單身女性圖案的畫作加上單人床，反映出高慧君與人交往時，內心仍希望保有自我空間。而在這些畫作中，一幅放在床頭牆面的裸背女子照鏡圖畫，特別引人注目，更讓精通風水的老師直呼可怕。尹森老師解釋，高慧君臥房的床頭靠在和房門同一面牆上，也就是屬於安全感比較低，容易影響睡眠品質的「頭背門」，加上床頭畫中女子照鏡的圖像，等同風水中容易招陰且小人纏身的「鏡照床」。

聽到老師的分析，讓高慧君回想起有一次幫傭到家裡打掃時發生的離奇事件。她回憶當時幫傭詢問獨留在家的妹妹高蕾雅：「要不要請姊姊(高慧君)起床？我進去打掃？」已知姊姊出外工作的高蕾雅回：「不用啊！姊姊不在家！」但是幫傭卻說：「沒有，她在家！我來的時候，有看到她出來泡咖啡！」於是和高蕾雅一起打開高慧君的房門，沒想到房內空無一人，當時在高雄拍戲的高慧君，根本還沒回來！聽到高慧君分享這件令人毛骨悚然的往事，讓現場眾人都嚇到起雞皮疙瘩。

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