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黃明志「終國有嘻哈」嗆爆中共 「鎖碼歌」狂酸亂象

記者梅衍儂／即時報導
黃明志新歌「鎖碼歌」諷刺意味滿滿。（圖：亞洲通文創提供）
黃明志新歌「鎖碼歌」諷刺意味滿滿。（圖：亞洲通文創提供）

馬來西亞歌手黃明志4月1日將首度登上台北小巨蛋舉行「大飛機世界巡迴演唱會」，演唱會前夕推出最新單曲「鎖碼歌」，這首歌的特色就是整首歌都含糊不清，聽不出歌詞，黃明志分享：「其實它是有歌詞的，聽不懂不代表沒有，只是它被鎖碼了。」

MV彩蛋滿滿，一開場就見黃明志在「終國有嘻哈」背板前帶動觀眾及撒錢的片段，可以猜到歌曲內容與嘻哈流行相關，但無法單從歌詞聽出確切內容與嘻哈有什麼樣的關聯。當然這次依舊不改MV一貫必備的美女元素，繼上一首「偷偷」攜一整群SWAG女郎出演之後，這次MV中的黃明志身旁依舊有一整群辣妹傍身，並有不少用奶瓶喝啤酒、在大眾面前大撒紙鈔等等瘋狂行徑。

黃明志4月1日將首度登上台北小巨蛋舉行「大飛機世界巡迴演唱會」。（圖：亞洲通文創...
黃明志4月1日將首度登上台北小巨蛋舉行「大飛機世界巡迴演唱會」。（圖：亞洲通文創提供）

MV導演高愷表示，當初在接下這任務時也十分苦惱，根本就聽不懂這首歌想表達的是什麼，對於要拍什麼樣的故事也完全沒方向，因此曾私底下找黃明志索求歌詞，結果黃明志絲毫不讓步，完全沒透露半句歌詞。後來追問才理解黃明志想反映目前非常多人因跟風而踏上嘻哈這條路的現象，也提出偶些嘻哈歌手常常在路邊找台千萬跑車，在旁邊唱唱跳跳就自認非常有rapper的風範，而這一幕也被導演轉化為MV畫面之一。黃明志對此現象也表示：「反正現在很多rap都讓人不明白在唱什麼，就像這首歌一樣，內容一點都不重要，只要帥就好。」

至於歌詞為什麼會被鎖碼，黃明志說：「因為很多地區在創作上控管嚴格，不管影像、歌曲等等各類形式的創作都要經過審核，如果超過尺度就要鎖碼或是馬賽克畫面，甚至是會遭到禁播。打造這首歌主要想傳達創作本身的重要性，同時也是自己一直在堅持的。」

導演

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