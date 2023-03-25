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賈永婕買包被騙 慈善帳戶遭冒用 差點涉詐欺洗錢

記者楊起鳳、李姿瑩、蔣永佑／綜合報導
賈永婕被捲入詐欺及洗錢罪疑雲。（本報資料照片）
賈永婕被捲入詐欺及洗錢罪疑雲。（本報資料照片）

女星賈永婕成立的「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」驚傳淪為詐騙集團的犯案帳戶，讓她捲入詐欺及洗錢罪疑雲。幸好在台北地檢署傳喚協會人員了解並釐清金流後，認定協會帳戶是遭到冒用，已將賈永婕不起訴處分。

新聞曝光後，賈永婕鄭重發文澄清，希望不要再有民眾和慈善團體受害。原來一開始是她在網路上購買包包，訂金被騙走後才報警，經警方調查，才發現協會的募款帳號被詐騙集團冒用，請她去協助調查。

詐騙案頻傳，戲劇一哥謝承均也是受害者。有詐騙集團相中謝承均高人氣，假冒「謝承均」姓名並盜用照片，在臉書主動加粉絲王婦為好友，照3餐噓寒問暖，並向王姓婦人要求匯款6萬元台幣（約1977.5美元），好在行員見帳戶遭警示機靈報警，粉絲的積蓄才免於遭殃。

戲劇一哥謝承均也是冒名詐騙案受害者。（圖：三立提供）
戲劇一哥謝承均也是冒名詐騙案受害者。（圖：三立提供）

遭冒名的本尊謝承均正在趕拍新作「天道」，他無奈說：「這個狀況已經發生太多次，之前有另外一個例子也是，一個女生說我跟她換Line，然後我跟她借很多錢，後來請經紀人要她去報警。」

女星梁佑南也曾遭不肖廠商盜用照片販賣盜版「瘦身瑜伽褲」，聲稱穿上後就能在視覺上縮小腹部，還能增加代謝。梁佑南氣憤表示自己的確有瘦20幾公斤，但跟這個產品毫無關係。她痛斥這種盜用別人的照片賣假貨，是低級的行為，呼籲對方收手「不要讓家人為你難過」。

詐騙集團 盜版 臉書

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