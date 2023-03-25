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邱澤放閃許瑋甯 生日當密碼 承諾補她婚禮

記者杜沛學／綜合報導
邱澤承諾會給老婆許瑋甯辦一場婚禮。（記者沈昱嘉／攝影）
邱澤承諾會給老婆許瑋甯辦一場婚禮。（記者沈昱嘉／攝影）

邱澤許瑋甯因戲熱戀、結婚一年多，老婆作品、曝光不斷，邱澤卻過著深居簡出的生活，偶爾出現在許瑋甯社群網站上「放閃」。24日邱澤出席筆電品牌記者會，笑說老婆Po照前不會告訴他，但他覺得滿好的，「讓她來和大家保持聯繫，告訴大家我還在」。

現在不用臉書、IG就宛如「人間蒸發」，邱澤坦言，自己確實很少滑手機，覺得太虛度光陰，較常用筆電看賽車影片。他也不介意許瑋甯碰自己的3C產品，放出超強閃光透露：「我的電腦密碼就是她的生日。」

許瑋甯近來正拍攝金鐘編劇徐譽庭執導的公視「不夠善良的我們」，之前有傳出邱澤原本也要接演，但邱澤認為：「如果一起演戲，怕會讓作品失焦。」目前也沒有一起接廣告、上節目的計畫。

結婚年餘，邱澤甜笑形容：「很幸福。」兩人各自忙工作，還沒空籌備婚禮，但邱澤很肯定地表示，一定會辦一場，只是現在要喬時間、場地，太多細項要安排。而活動上邱澤也戴著婚戒，他說沒有特別想到需要在工作場合戴著或拿下。

夫妻兩人會配合彼此生活步調，最近許瑋甯在拍戲，他也不會熬夜、打擾對方作息。邱澤更甜讚許瑋甯廚藝好，最愛吃老婆煮的麻油雞燉飯、義大利麵，前陣子被養胖5公斤，花了2個月吃沙拉、不吃澱粉，才恢復原本的身材。

邱澤 許瑋甯 社群網站

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