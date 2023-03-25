我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

舒淇身材太好因「沒生過小孩」？ 高EQ回應酸民

娛樂新聞組／綜合報導
舒淇日前在三亞出席美國精品MICHAEL KORS活動，以一襲純白斜肩洋裝驚豔全場。（取材自臉書）
舒淇日前在三亞出席美國精品MICHAEL KORS活動，以一襲純白斜肩洋裝驚豔全場。（取材自臉書）

46歲金馬影后舒淇2016年與港星馮德倫結婚，婚後原本鮮少展現性感。但她日前到三亞出席美國精品MICHAEL KORS活動，以一襲純白斜肩洋裝驚豔全場，絕美身材線條配上招牌笑容，火辣身材讓破十萬網友驚呼連連，但有人卻酸她「沒生小孩」。對此，舒淇則是高EQ回應。

舒淇早前與馮德倫現身機場，素顏下驚現一頭又粗又硬的白髮，被指女神形象崩壞。不過，近日舒淇現身三亞出席品牌活動，顏值重回巔峰，當天她身穿露腰白色開衩長裙，零贅肉還隱約有腹肌，相當撩人，火速登上微博熱搜，網友直呼「人間尤物」。

此外，不少人私訊問舒淇維持身材的方法，她也大方回應：「維持身型其實很簡單，能站的時候不坐，能坐的時候不躺，還有保持一顆快樂愉悅的心情。我啥都吃，甜品也吃，適量就好，然後晚餐簡單一碗五穀雜糧粥就好，如果需要熬夜，就正常吃7分飽就好」。

舒淇日前在三亞出席美國精品MICHAEL KORS活動，以一襲純白斜肩洋裝驚豔全...
舒淇日前在三亞出席美國精品MICHAEL KORS活動，以一襲純白斜肩洋裝驚豔全場。（取材自臉書）

不過卻有網友酸：「當然那是因為妳沒生過孩子，這會改變妳的身體。」舒淇爽快回應：「我有許多有生孩子的朋友，身材比我還好。」展現高情商。至於有粉絲說：「妳不是無酒不歡的人嗎？」舒淇酷回：「過去了」，還有人笑說：「油炸的油膩的不吃，就不叫啥都吃啦」，舒淇解釋：「我的意思是，我並不是什麼都不吃……油膩煎炸的特別想吃時也會吃，或朋友請客時都吃。」

機場 微博

上一則

賈永婕買包被騙 慈善帳戶遭冒用 差點涉詐欺洗錢

下一則

邱淑貞愛女沈月 甜同框「艾蜜莉」男星

延伸閱讀

還原驚悚車禍 陳慧琳眉疤曝光 差點失明

還原驚悚車禍 陳慧琳眉疤曝光 差點失明
46歲舒淇身材火辣 遭酸「沒生過小孩」 高EQ回應了

46歲舒淇身材火辣 遭酸「沒生過小孩」 高EQ回應了
港星曬「草間彌生式」拔罐 裸背密布55個圓印

港星曬「草間彌生式」拔罐 裸背密布55個圓印
72歲港星曝結婚進度 送小36歲嫩妻7房產

72歲港星曝結婚進度 送小36歲嫩妻7房產

熱門新聞

妮可基嫚（右）在奧斯卡的星光大道拚命與老公凱斯厄本曬恩愛。（路透資料照片）

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

2023-03-21 17:32
迪麗熱巴身穿簍空禮服胸前險曝光。(取材自微博)

迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」

2023-03-18 02:05
林林志玲為雞精代言再現身。（圖：林志玲工作室提供）

林志玲不藏了 攜「寶貝兒子」亮相 公開甜蜜家庭生活

2023-03-20 01:27
曾馨瑩(後排左起)加碼曬出4年前與BLACKPINK的珍貴合照。(取材自Instagram)

曝跟BLACKPINK私照 郭台銘辣妻曾馨瑩美成這樣

2023-03-19 02:43
伊能靜。(取材自微博)

伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣

2023-03-18 08:59
楊紫瓊。（歐新社）

楊紫瓊封后被稱華人之光 黃秋生喊「很怪異」萬人狂讚

2023-03-17 13:47

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光