舒淇身材太好因「沒生過小孩」？ 高EQ回應酸民

舒淇日前在三亞出席美國精品MICHAEL KORS活動，以一襲純白斜肩洋裝驚豔全場。（取材自臉書）

46歲金馬影后舒淇2016年與港星馮德倫結婚，婚後原本鮮少展現性感。但她日前到三亞出席美國精品MICHAEL KORS活動，以一襲純白斜肩洋裝驚豔全場，絕美身材線條配上招牌笑容，火辣身材讓破十萬網友驚呼連連，但有人卻酸她「沒生小孩」。對此，舒淇則是高EQ回應。

舒淇早前與馮德倫現身機場 ，素顏下驚現一頭又粗又硬的白髮，被指女神形象崩壞。不過，近日舒淇現身三亞出席品牌活動，顏值重回巔峰，當天她身穿露腰白色開衩長裙，零贅肉還隱約有腹肌，相當撩人，火速登上微博 熱搜，網友直呼「人間尤物」。

此外，不少人私訊問舒淇維持身材的方法，她也大方回應：「維持身型其實很簡單，能站的時候不坐，能坐的時候不躺，還有保持一顆快樂愉悅的心情。我啥都吃，甜品也吃，適量就好，然後晚餐簡單一碗五穀雜糧粥就好，如果需要熬夜，就正常吃7分飽就好」。

舒淇日前在三亞出席美國精品MICHAEL KORS活動，以一襲純白斜肩洋裝驚豔全場。（取材自臉書）

不過卻有網友酸：「當然那是因為妳沒生過孩子，這會改變妳的身體。」舒淇爽快回應：「我有許多有生孩子的朋友，身材比我還好。」展現高情商。至於有粉絲說：「妳不是無酒不歡的人嗎？」舒淇酷回：「過去了」，還有人笑說：「油炸的油膩的不吃，就不叫啥都吃啦」，舒淇解釋：「我的意思是，我並不是什麼都不吃……油膩煎炸的特別想吃時也會吃，或朋友請客時都吃。」