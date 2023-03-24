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曹蘭洗盡鉛華台東當小農 想慢活反而更忙

記者葉君遠／綜合報導
曹蘭定居台東，當個忙碌又充實的小農。（圖：公視提供）
曹蘭定居台東，當個忙碌又充實的小農。（圖：公視提供）

台灣藝人曹蘭是當年綜藝圈裡的耀眼紅星，後來跨足演員、歌手，甚至當了日語老師，中年之後跟老公片崗先生一起定居台東當個小農，受公視節目「誰來晚餐14」邀請，拜訪同樣移居台東，展開第二人生的夫妻檔一家，並用請教「東漂」前輩的心態和來賓們交流心路歷程。

曹蘭自2019年與丈夫歸隱台東定居，有別於一般大眾對於東部「慢活」的既定印象，曹蘭在節目中坦言：「反而搬到台東之後，我忙死了。」

她分享每天的日常工作，除了要擔任多隻愛犬們的鏟屎官以外，春夏兩季幾乎每隔三、四天就要幫庭院除草，又加上丈夫年紀稍長、體力欠佳，因此家中較為粗重的體力活也由曹蘭包辦。曹蘭更加碼爆料連先生都不知道的祕密：「有時候工作太累，我會『假裝』台北有工作，我有這樣欺騙過他兩、三次。」

喜歡狗的曹蘭表示，當初會到台東的動機是因為「狗」，她表示因為自己很喜歡養狗，但家中的狗狗們開始日漸衰老，爬家中的樓梯時經常會摔倒，她看了相當於心不忍，無奈在台北無法找到合適的庭院住宅。直到某次去了朋友在台東都蘭開的民宿玩了三天兩夜，在看到當地的環境後，她當下就決定要移居台東都蘭了。目前相當習慣在東部的生活，曹蘭她也大方透露，唯一會讓他們想搬家的理由，可能會是她或者先生其中一方先走了。

由於隔代教養的成長過程中，和爸媽的相處時間比較短，造就曹蘭長大後也與他們很不熟，連他們的生日、喜歡吃的食物都不知道，甚至無法密切相處超過三個小時。

餐後曹蘭表示：「對我而言，今天的聚會模式是一個比較難得的機會，因為我小時候與爸爸媽媽這樣相處的互動幾乎是零，所以看到一對父母帶著一雙子女，讓我看見了最像家庭的一面，讓我覺得非常的感動！」

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