張菲在天上？ 現身澄清「還活著」聊費玉清就作勢逃跑

張菲（左）現身力挺沈文程（右）。（記者李政龍／攝影）

出道40年的歌手沈文程將於5月13日舉辦首場大型個人演唱會，他在記者會以好萊塢 影星強尼戴普（Johnny Depp）造型亮相，綜藝大哥張菲無酬現身力挺，開玩笑說是來證明「還活著」。

綜合媒體報導，71歲的張菲提到，先前曾看到媒體寫「沈文程說張菲在天上」，讓他嚇一跳，點進去才發現，原來沈文程的話沒說完，是「張菲在天上飛飛機」，差點成了烏龍死訊。

張菲說，有陣子常在電視看到藝人忽然離開，今天現身就是要來證明「我還活著」，沾沾沈文程的喜氣，也力挺好友，「趁他活著的時候，趕快來幫他」。

張菲擔任沈文程演唱會記者會嘉賓，分享近況侃侃而談，但一聊到弟弟費玉清就相當低調，甚至作勢逃跑，深怕模糊焦點。

費玉清（小哥）引退三年行蹤成謎，沈文程過去和費玉清一起作秀，與賀一航、陽帆稱兄道弟，隔空喊話「希望小哥跟菲哥可以再出來」，認為「龍兄虎弟」是無可取代的經典。

沈文程表示費玉清私下既感性又隨興，「他常常自己開車出去，然後在路邊小店買個菠蘿麵包，就開去海邊這樣吃。」這種簡單生活對費玉清而言如同小確幸，沈文程也說這就是知足常樂，舉例像自己出去釣魚 ，就會帶一些點心，一個人在溪邊、海邊享受寂寞。

沈文程說以前作秀結束會去陽帆或者費玉清家，後來是錄影才會碰面，自己沒有費玉清的通訊軟體，且多年沒有見面，倒是常跟張菲聊天分享釣魚日常。