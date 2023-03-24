缺蛋論戰後噤聲？ 炎亞綸得流感暴瘦6公斤

炎亞綸近來因流感暴瘦。（圖：索尼音樂提供）

台灣藝人炎亞綸時常針砭時事，前陣子和網友槓上缺蛋議題，他道歉後一度減少發文，讓人好奇他是否打算收起大砲性格，炎亞綸笑說：「我暫緩發文是因為得了很嚴重的流感 ，非常痛苦！」透露因為「克流感」藥性太強，連看牆壁都覺得在動，遑論用手機 。

他3月初從越南 回來得流感，自嘲「吃全餐」，拉到不行又沒食欲，體重一口氣掉了6公斤，身高近180公分的他，現在只有65公斤。「雖然我有味覺，但食欲大減，以前一頓會吃兩種類別的餐，現在一餐都吃不完。」

他最近成為外送平台代言人，記者會當天他還沒康復，一站起來就喘，講話更是喘到不行，全身都在冒汗。問他點外送有無遇過印象深刻的事，他笑說：「沒有遇過什麼糾紛，也沒有遇過跟外送員曖昧的狀況！」

缺蛋論戰爆發時，有網友酸他事事有助理、經紀人張羅，當然不必擔心民生問題。事實上，炎亞綸常自己叫外送，還會面交取貨，並貼心提醒外送員保暖、小心騎車，「我很多事情都親力親為，包括掃廁所。」

至於將來會不會少發言？他說：「很多議題本來就必須被討論，隨著時代一直在進步，科技一直在刷新我們日常生活的習慣，我們要提早了解各種挑戰。」表示之後將會開評論類節目。