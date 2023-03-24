摔傷臉、跌傷膝、切水果又割傷手 六月血災連連

六月摔傷臉，目前還在恢復中。（取材自臉書）

有沒有這麼倒楣？台灣藝人六月先前因為摔倒撞裂臉骨，還沒康復，追公車時再被絆倒重擊同一個地方，連膝蓋、手都受傷；近日切水果時，又不慎手滑把指頭切出深深的傷口，雙魚座的她才剛過47歲生日，笑說：「大概是生日月太旺了，噴血慶祝，但我想，應該是我的左右腦分開運作緣故，才會如此不協調。」

六月主持「食尚玩家」每周都得出外景，傷勢雖重但不影響上鏡。她說，第一次是在露營區裡被石塊絆倒，反應不過來讓左臉骨直接和另一石塊接吻，當時看來嚴重到像遭家暴 ，剛好發生小甜甜家暴事件，怕大家想像力豐富還努力自嘲李易不在台灣，兇手不是他。

第二次出門追公車，奔跑時沒注意高低落差再摔，除了左臉骨同一地方重擊，膝蓋還破皮，那陣子，是她一生中吃藥、打消炎針最多的時候。

近日在家切水果，她事前抹了乳液，下刀時竟手滑，右手的刀切向左手指，當場血流如注。她嘆，自己的左右腦一定互不聯絡，「我常這樣，上車時左腳還在外面，左手已經伸手關門，最後夾傷腳，切水果也是，右手發現可能切到左手時，已經切下去了。每一次失誤，前一刻我心裡都會想說這可能有危險，別跌倒，就真的跌了，別受傷，就真的受傷了。」

她3月17日過生日，只能說最近真的太旺，「一整個月，我慶生了十多次，切了一堆蛋糕，現在冰箱裡還有3個冰著，我的感想是，過生日真的好累呀，昨晚就跑了三、四攤，但接下來又是摯友謝承均生日，又將再度面對蛋糕攻勢。」從出道時的少女，如今步入47歲，她心態很正面，「以前工作會一直催工作人員快快快，急性子，今年開始，我體會到慢下來的感覺，我也會自己四捨五入，直接當50歲了，然後外表看起來18歲，就會很開心。」