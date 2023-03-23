柯有倫暴肥到80公斤 身材崩壞「鮪魚肚」現形

柯有倫露出結實腹肌。(圖:美体專科提供)

台灣歌手柯有倫於社群 放送誘人冰塊腹肌，宣告自己中年鏟肉成功，原來他婚後幸福肥，體重直達人生巔峰80公斤，談到現在如何維持體態，他表示除了日常運動外，他會再搭配代謝輔助食品，他進一步分享：「之前代班外景節目『在台灣的故事』吃肉粽、大腸米血配啤酒、冰肉圓等道地美食 ，雖然有分給工作人員一起享用，但熱量還是很高，再加上年過40代謝差，覺得自己已經回不去以前的體態，但沒想到搭配打卡錠，體重才開始遞減，現在終於成功減下來了！」

柯有倫表示自己很愛吃美食，所以在減重路上非常辛苦，常常要節食才能控制體態，「拜託，我以前可以一口氣吃三種不同口味拉麵！」回想過去暴肉黑暗期，柯有倫感慨說：「我從小就是易胖體質，還被親戚取外號叫『小胖倫』，因為一直被刺激，從小才開始有控制體態的觀念。沒想到結婚後會是我人生體重巔峰，一下子胖到80公斤，真的很挫折，那時根本就不想量體重了。」