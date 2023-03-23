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柯有倫暴肥到80公斤 身材崩壞「鮪魚肚」現形

記者林怡秀／即時報導
柯有倫露出結實腹肌。(圖:美体專科提供)
柯有倫露出結實腹肌。(圖:美体專科提供)

台灣歌手柯有倫於社群放送誘人冰塊腹肌，宣告自己中年鏟肉成功，原來他婚後幸福肥，體重直達人生巔峰80公斤，談到現在如何維持體態，他表示除了日常運動外，他會再搭配代謝輔助食品，他進一步分享：「之前代班外景節目『在台灣的故事』吃肉粽、大腸米血配啤酒、冰肉圓等道地美食，雖然有分給工作人員一起享用，但熱量還是很高，再加上年過40代謝差，覺得自己已經回不去以前的體態，但沒想到搭配打卡錠，體重才開始遞減，現在終於成功減下來了！」

柯有倫表示自己很愛吃美食，所以在減重路上非常辛苦，常常要節食才能控制體態，「拜託，我以前可以一口氣吃三種不同口味拉麵！」回想過去暴肉黑暗期，柯有倫感慨說：「我從小就是易胖體質，還被親戚取外號叫『小胖倫』，因為一直被刺激，從小才開始有控制體態的觀念。沒想到結婚後會是我人生體重巔峰，一下子胖到80公斤，真的很挫折，那時根本就不想量體重了。」

談到因為暴肥發生的糗事，柯有倫不好意思說：「之前帶女兒去公園玩，我都會收到很多注視眼光『疑，這個是柯有倫嗎？身材好像有點走樣？』，當下只能努力縮小腹，同時也懊惱竟然認不出我，另外，之前拍戲，導演也會禮貌的說：『有倫最近很幸福唷！』常常聽到這兩個字，才發現原來是自己真的胖太多了！」直到他沒走多少路就覺得喘，才驚覺這樣對健康很不好。幸好成功甩掉8公斤，「現在也有更多體力和足夠能量，可以陪女兒跑來跑去，真的很開心！」

柯有倫一度胖到80公斤，鮪魚肚現形。(圖:美体專科提供)
柯有倫一度胖到80公斤，鮪魚肚現形。(圖:美体專科提供)

美食 社群 導演

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