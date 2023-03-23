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薛仕凌扮嗜血記者挖八卦 見證SARS封院

記者黃保慧​​／綜合報導​
薛仕凌「疫起」詮釋嗜血記者。（圖：CATCHPLAY提供）
薛仕凌「疫起」詮釋嗜血記者。（圖：CATCHPLAY提供）

台灣金鐘雙料影帝薛仕凌在與王柏傑、曾敬驊、項婕如等人共同演出的新電影「疫起」中，飾演為了挖掘無預警封院背後真相的獨家新聞，而千方百計住院的記者，但遭無預警封院後，看透人類在疫情面前的渺小，在正式預告中的一句台詞「這裡就像戰場一樣」，說明了院內所有人對於病毒感染擴散的未知恐懼，也道盡了因為恐懼，人與人之間產生的不信任、矛盾與排擠。

從嗜血挖掘八卦到榮幸身處戰場第一線，薛仕凌說：「『疫起』的感動之處，在於大難當前時，封閉空間內的人性百態，不管是大愛或自私的展現，那種赤裸和直接，讓我對人性的好壞有一種不同層次的思考和感動。」而對於自己與角色之間的相似之處，薛仕凌則說：「金有中（角色名）對於追求報導的不畏恐懼讓我敬佩，而我的個性也的確願意為了追求真誠而無所畏懼！」

「我們與惡的距離」金獎導演林君陽執導的新片「疫起」，取材自20年前的SARS封院事件，除了從醫護人員與病患、家屬的角度來描述人性的掙扎、害怕，由薛仕凌飾演的記者，以旁觀者的角度目睹一切發生，從民眾竊竊私語病毒的猖獗到無預警封院的崩潰慌亂。

導演林君陽說：「薛仕凌飾演的記者金有中，有著人性最大級距的轉折，他從最嗜血、最自私，一切只為獨家新聞著想，到後來甚至覺得能夠在醫院裡與所有人站在第一線感到榮幸，希望與絕望都會傳染，薛仕凌飾演的記者金有中就是一位傳染這樣感受的關鍵人物，他的精湛演技再度讓人驚艷。」

導演 疫情 電影

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