罹扁桃腺癌開刀消失十天 陳凱倫不忍瞞病榻母

陳凱倫(右)跟媽媽感情很好，罹癌後也告知母親，母子緊緊相依。（取材自臉書）

65歲廣播金鐘主持人陳凱倫，驚傳罹患扁桃腺癌，他在臉書 透露重生第97天，感謝太太一路照護和陪伴，並稱老婆以後是他專屬經紀人：「還好有她……，她說了算！」陳凱倫日前受訪時透露，原本罹癌消息想瞞著在病榻上的母親，但因他開刀消失十天，媽媽哭訴：「你不要我了！」讓事母至孝的他淚崩，才把脖子上的12公分傷口給媽媽看，並答應母親會送她，現在努力抗癌積極休養，日後也會減低工作量。

陳凱倫去年發現右頸有不明凸起物，檢查後確認扁桃腺長惡性腫瘤 ，12月14日開完刀，發現當天是自己65歲生日，於是每天記錄重獲新生的日子，現在服用化療藥的他，副作用僅有嗓子啞、疲倦，靠每天吃太太做的原型食物、到公園做太極拳抗癌，恢復良好，預計5月後復工 。

陳凱倫表示，他之前都會到醫院探視病榻上的母親，但因為開刀時天消失，待他到醫院時聽到媽媽說：「你不要我了！」才把脖子上的圍巾解開，讓媽媽知道「我生病了，我脖子上這麼長的刀疤，比妳好不到哪去！」媽媽告訴他，未來希望他能送她，所以陳凱倫說：「再怎麼樣我都要把身體養好，因為我答應媽媽，我一定會送她。」

孝順的陳凱倫過去每天到醫院報到，罹癌治療期間他改成一周去一次，其他時間利用視訊跟媽媽說話，他說：「調養身體這段非常時期，幾乎都是仰賴太太處理所有對外事務，因為很多工作找我，她沒辦法說受委屈，也是心疼也是無奈，更是感恩！期盼養好身子，早日康復。從今以後，她繼續是我這輩子的『專屬經紀人』。她說了算！」

陳凱倫治療情況良好，主治大夫跟他說可以上工了，但他仍不敢掉以輕心，靠每天吃太太做的原型食物、到公園做太極拳，預計5月後復工。