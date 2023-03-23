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鼓勵大S復出？ 具俊曄寵妻：她想幹嘛就幹嘛

記者梅衍儂／綜合報導​
不少粉絲期待大S復出。（取材自Instagram）
不少粉絲期待大S復出。（取材自Instagram）

具俊曄有多寵大S？除了甜言蜜語，他最疼她的地方就是讓她做自己，外界期待大S復出，具俊曄一句話道盡寵溺：「她想幹嘛就幹嘛。」

具俊曄和大S結婚滿周年，這一年來他也在台逐步發展事業，日前出席代言醫美記者會，透露有做皮膚雷射，彈力變很好，大S也讚他變年輕。他做醫美前都會和大S討論，「因為我現在是熙媛的所有物，我連自己碰臉都不行！」談到大S，他語氣盡是甜蜜：「她是美容大王嘛，每天晚上都會在我臉上塗東塗西，雖然我不知道那些是什麼。」並說大S現在狀態非常完美，根本不用醫美，最喜歡她的微笑。

具俊曄一句話道盡對大S的寵溺。（記者沈昱嘉／攝影）
具俊曄一句話道盡對大S的寵溺。（記者沈昱嘉／攝影）

他和大S緣分重啟不易，一路歷經口水戰以及外遇謠言，具俊曄說：「我不會受假新聞影響，所以不會動搖。」很心疼大S受委屈，但不會表現出來，怕害她也心情低落，「我跟熙媛約好了，要一輩子守護她，我相信真實終究是會讓大家知道的。」並說：「我想成為一個在背後支持她的角色，我來台灣就是為了一輩子支持她。」

兩人時常在家一起追劇，最近看「黑暗榮耀」和「浪漫速成班」，問起這一年來大S做過最浪漫的事，他搔了搔頭說：「沒有，因為她平常就對我很好。」兩人結婚後從來沒吵過架，她有什麼要求，他盡量配合。問他會不會鼓勵大S復出，他立刻說：「不會，她想幹嘛就幹嘛。」

問是否有一起旅行的計畫，他透露大S非常重視孩子，不想跟小孩分開太久，「所以我們要旅遊要過一陣子再看看吧，當然我只要跟她在一起，不用去哪裡都很幸福。」

大S 具俊曄

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