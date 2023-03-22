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林志玲小名曝光 AKIRA甜喊「小玲玲」

記者李姿瑩／綜合報導
ARKIRA(中)出席台灣公益活動。（記者王聰賢／攝影）
ARKIRA(中)出席台灣公益活動。（記者王聰賢／攝影）

日本男星AKIRA和台灣名模林志玲結婚3年，兩人育有一子，近日AKIRA首次接下台灣公益活動代言，推廣兒童交通安全。他在記者會上示範如何教小朋友過馬路，有些靦腆地用中文說「看左邊」、「看右邊」、「手舉高」。

AKIRA升格父親後也多了份「爸氣」，每次提起妻兒總是露出溫暖笑容。AKIRA在記者會上分享，至今和太太都會用手寫信件、卡片傳情，除了特殊節日，只要有話想傳達，就會互相寫信。

這樣的儀式感為平凡的日子中增添不少情趣，AKIRA會把情書夾在禮物裡，或放在桌上、枕邊，林志玲看完後也會回信。

他坦言自己字跡並不漂亮，先前林志玲曾出書分享人生價值觀，AKIRA也不排斥把這些生活點滴集結成冊，讓更多人感受幸福的力量。

先前情人節時AKIRA準備了禮物，雖然因為太忙，還在找時間補慶祝。他很希望林志玲能暫時放下育兒家務好好休息，因為現在林志玲是兒子的主要照顧者，小孩很自然先學會叫「媽媽」，後來才學會「爸爸」。

有趣的是，AKIRA平時都用「志玲」稱呼太太，後來聽到林志玲的家人都叫她「小玲玲」，久而久之他也會跟著叫，這也讓林志玲的小名「小玲玲」就此曝光。

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