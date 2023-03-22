我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨又來襲 金山灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

風暴挾帶大雪 南加山區居民坐困家中「鬼天氣不知啥時結束」

宮雪花「真實年齡」首曝光 認了：當年「高齡選美」全是假

記者楊起鳳／綜合報導
宮雪花過去年紀成謎，這次秀身份證終於公開真實數字。（記者沈昱嘉／攝影）
宮雪花過去年紀成謎，這次秀身份證終於公開真實數字。（記者沈昱嘉／攝影）

曾在台灣演過「家有仙妻」、「土地公傳奇」女星宮雪花，日前以香港金融扶輪社的名義在台灣做公益，超過15年沒在台灣公開露面，宮雪花接受本報系聯合報專訪時提到，1995年曾以47歲高齡參加「亞洲小姐競選」的事件全是假，她自爆當時增報年齡將近10歲。

宮雪花當年因為外貌與真實年齡不符而震驚大眾，起因於1995年她以虛齡47歲參加不設年齡上限的亞洲小姐競選，加上她與年齡極不相符的美貌，引起香港媒體廣泛關注，使該屆賽事收視率飆升。宮雪花最後闖入5強，雖未能進入前3強，卻讓其聲名大噪，並開始進軍演藝圈。

提到這段過往，宮雪花世紀大解密揭開真相，網上寫她目前74歲，她說「不是真的」，並拿出身分證給記者看，真實年齡竟然比網上寫的小了快10歲。她說選美把年齡寫大一點，是因為要有造成轟動效應，「因為結過婚生過孩子是不能選小姐的，但是沒有我就沒有贊助和收視率。」

友台無線電視為了跟宮雪花對打，決選當天出動16位超級明星合錄一個節目，宮雪花說：「那時候方逸華小姐（無線台老闆娘）說絕不能讓宮雪花有超過我們收視率的可能性，楊紫瓊、周潤發、張國榮、梅艷芳等人全部錄一個節目，最後他們收視33點，我們是32點只差一點。」

宮雪花爆方逸華的律師朋友還透過友人傳話給她，表示無線台願意出1百萬港幣和3部電影的合約，要求她選美當天消失，「那時候我良心天下最好，心想亞視給我機會，我怎麼可以這樣做。」她笑說如果換成今天她應該就會答應，因為後來亞視也沒有照顧她，她笑：「人可以善良但不能愚蠢，你可以說我是愚蠢的花姐。」

宮雪花一生充滿傳奇，她說近年雖沒有演出，但她努力學習拿下兩個碩士學位，一個是北京書法研究院碩士研究生及澳洲南澳大學工商管理碩士。她透露自己28年不近男色，這是她的保青春的妙方。

宮雪花近年習字練書法，特別為聯合報讀者秀字跡和畫作。（記者沈昱嘉／攝影）
宮雪花近年習字練書法，特別為聯合報讀者秀字跡和畫作。（記者沈昱嘉／攝影）

香港 周潤發 北京

上一則

謝霆鋒「勾手摸背」緊黏王菲 被虧最強戀愛腦

下一則

劉愷威新歡爆懷孕 楊冪帶「一車玩具」飛港疑爭扶養權

延伸閱讀

鍾麗緹女兒身材豐滿火辣 海邊「上下失守」

鍾麗緹女兒身材豐滿火辣 海邊「上下失守」
鍾麗緹女兒繼承性感美貌 豐滿身材海邊「上下失守」

鍾麗緹女兒繼承性感美貌 豐滿身材海邊「上下失守」
不怕對打奧斯卡「最後生還者」催淚結局收視率飆高

不怕對打奧斯卡「最後生還者」催淚結局收視率飆高
1870萬人看楊紫瓊拿奧斯卡影后 電視轉播收視率回升

1870萬人看楊紫瓊拿奧斯卡影后 電視轉播收視率回升

熱門新聞

白冰冰加入「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」陣容。記者李政龍／攝影

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

2023-03-15 16:31
迪麗熱巴身穿簍空禮服胸前險曝光。(取材自微博)

迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」

2023-03-18 02:05
奈及利亞歌手Tems參加奧斯卡頒獎典禮的服飾，擋住後方觀眾的視線，被網友評為「自私」。(Getty Images)

奧斯卡典禮上最自私？坐她後面什麼都看不到

2023-03-14 17:06
楊紫瓊(右)與男友陶德在奧斯卡頒獎典禮留影。(美聯社)

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

2023-03-16 17:23
李龍基(左)與Chris感情不受年齡限制。圖／截圖自IG

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

2023-03-16 11:08
曾馨瑩(後排左起)加碼曬出4年前與BLACKPINK的珍貴合照。(取材自Instagram)

曝跟BLACKPINK私照 郭台銘辣妻曾馨瑩美成這樣

2023-03-19 02:43

超人氣

更多 >
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延
離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安
爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄
提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率

提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率