宮雪花「真實年齡」首曝光 認了：當年「高齡選美」全是假

宮雪花過去年紀成謎，這次秀身份證終於公開真實數字。（記者沈昱嘉／攝影）

曾在台灣演過「家有仙妻」、「土地公傳奇」女星宮雪花，日前以香港 金融扶輪社的名義在台灣做公益，超過15年沒在台灣公開露面，宮雪花接受本報系聯合報專訪時提到，1995年曾以47歲高齡參加「亞洲小姐競選」的事件全是假，她自爆當時增報年齡將近10歲。

宮雪花當年因為外貌與真實年齡不符而震驚大眾，起因於1995年她以虛齡47歲參加不設年齡上限的亞洲小姐競選，加上她與年齡極不相符的美貌，引起香港媒體廣泛關注，使該屆賽事收視率飆升。宮雪花最後闖入5強，雖未能進入前3強，卻讓其聲名大噪，並開始進軍演藝圈。

提到這段過往，宮雪花世紀大解密揭開真相，網上寫她目前74歲，她說「不是真的」，並拿出身分證給記者看，真實年齡竟然比網上寫的小了快10歲。她說選美把年齡寫大一點，是因為要有造成轟動效應，「因為結過婚生過孩子是不能選小姐的，但是沒有我就沒有贊助和收視率。」

友台無線電視為了跟宮雪花對打，決選當天出動16位超級明星合錄一個節目，宮雪花說：「那時候方逸華小姐（無線台老闆娘）說絕不能讓宮雪花有超過我們收視率的可能性，楊紫瓊、周潤發 、張國榮、梅艷芳等人全部錄一個節目，最後他們收視33點，我們是32點只差一點。」

宮雪花爆方逸華的律師朋友還透過友人傳話給她，表示無線台願意出1百萬港幣和3部電影的合約，要求她選美當天消失，「那時候我良心天下最好，心想亞視給我機會，我怎麼可以這樣做。」她笑說如果換成今天她應該就會答應，因為後來亞視也沒有照顧她，她笑：「人可以善良但不能愚蠢，你可以說我是愚蠢的花姐。」