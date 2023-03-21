陸小芬隔20年再封后 大阪電影節奪獎哽咽：沒白等

「本日公休」大阪電影節獲最佳演員獎、觀眾票選，導演傅天余(左起)、導演媽媽阿蕊與女主角陸小芬拿獎合影。（圖：威視提供）

「本日公休」傳捷報，女主角陸小芬獲頒第18屆大阪亞洲電影 節「最佳演員獎」，本片並勇奪由觀眾投票選出「觀眾票選獎」。陸小芬睽違多年再度獲獎，一度熱淚哽咽：「20年沒有白等，等了20年才等這麼好的劇本，非常感謝傅天余導演 ，感謝觀眾朋友的喜歡與支持。」

陸小芬(中)飾演理髮阿姨與朋友開車出門，角色原型導演媽媽(左一)也參與演出。（圖：威視提供）

大阪電影節給予得獎評價：「僅是理髮剪刀的操刀就足以讓觀眾著迷，經驗豐富的演員陸小芬憑藉全程精雕細琢的演出，讓『本日公休』成為一部永載人們記憶的傑作。」觀眾票選獎則是由導演傅天余代表上台領獎，表示十分謝謝大阪的觀眾：「我太訝異太開心了！我們昨天逛街的時候，遇到一位日本 小姐有來看『本日公休』，她說非常非常的感動。我覺得很開心剪頭髮跟電影一樣，可以讓陌生人之間建立起很溫暖、很深刻的連結，這是為什麼我們永遠需要電影。」

「本日公休」首次海外映演大受歡迎，兩場全數完售，400多位日本觀眾搶先觀看。導演傅天余偕陸小芬飛至日本出席於ABC Hall的放映場次，曾以1983年「看海的日子」榮獲金馬影后、1987年「桂花巷」與1988年「晚春情事」兩度獲封亞太影后的陸小芬，時隔20多年再次參與國際影展，她表示：「剪頭髮的戲很辛苦，但辛苦很值得，有師傅每天陪練才得到熟練的手藝，現在根本可以開理髮院了！」導演傅天余則是暢談電影背景，提起青春叛逆期不肯讓媽媽剪頭髮，觀眾都露出會心一笑。