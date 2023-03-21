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柯佳嬿爆料吳慷仁：是很可怕的前任

記者陳慧貞／綜合報導​
庹宗華(右起)、吳慷仁、柯佳嬿、夏騰宏主演「模仿犯」強勢登場。（圖：Netflix提供）
庹宗華(右起)、吳慷仁、柯佳嬿、夏騰宏主演「模仿犯」強勢登場。（圖：Netflix提供）

吳慷仁、柯佳嬿、庹宗華、夏騰宏主演Netflix華語懸疑影集「模仿犯」，四人日前合體為戲宣傳，柯佳嬿、吳慷仁在劇中飾演一對前男女朋友，提及「前任」，雙方各自有過情史，被問是否與前任聯絡？柯佳嬿大方吐露：「不會特別聯絡，有各自的生活，但碰到會打招呼」，吳慷仁不排斥與前女友同台演戲，也不怕現任會吃醋，直呼：「因為演員是很獨立的工作。」

吳慷仁、柯佳嬿過去曾合作，但未真正對到戲，在「模仿犯」中，兩人飾演曾經的戀人，分手後再相聚，彼此只剩「公事公辦」，連「同桌吃火鍋」的輕鬆橋段，雙方談論的竟是連續殺人命案、案情分析，說到很多人視「前任」很可怕，柯佳嬿坦言，戲裡的吳慷仁的確是可怕的存在，「因為他都在辦案，我就像幫助他辦案的工具人」。

庹宗華在劇中飾演待退刑警，劇中他與女兒關係鬧翻，甚至遇上女兒遭綁架失蹤慘事，現實中身為人父的他有感而發，例如出現女兒頂嘴「不要你管」，他就會想到當年也曾對父母說同樣的話，如今回想無限感慨，現實中也經歷過女兒排斥父母關心，他則希望能邀請孩子的朋友到家裡玩，自己出去不在家都可以，一旁吳慷仁補問：「可以邀男友嗎？可以關門嗎？」庹宗華笑：「都可以，正常互動啊」令吳慷仁吃驚：「太放心了吧。」

「模仿犯」預告中被懷疑為兇手的夏騰宏，全劇頂著特殊化妝傷疤演出，他笑言拍攝期間，偶爾會帶妝到便利商店買東西，「但我不敢帶妝回家，怕嚇到女兒」，由於「模仿犯」中有許多血腥驚悚畫面，夏騰宏也稱不敢讓4歲女兒看，他在家看該劇試片，女兒偷偷跑來要看，他嚇到趕緊擋住，把女兒帶出房間，「她之前看到面具、斷手蛋糕就受不了」。

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