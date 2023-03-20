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與王泉仁離婚ing 麻衣暗示想出書 喊愛紗：一起寫嗎？

噓！星聞／即時報導
麻衣（左）20日突然在社群平台發表長文，並曬出與愛紗合照。（取材自Instagram）
麻衣（左）20日突然在社群平台發表長文，並曬出與愛紗合照。（取材自Instagram）

曾在台發展多年的日籍藝人佐藤麻衣，2014年與台塑集團長孫王泉仁結婚，未料嫁作豪門媳三年即爆出婚變，她返回日本居住，近日也傳出正打離婚官司，相較於前幾年淡出演藝圈的低調，近期她頻繁更新社群平台，被視為「復出」的前奏，20日她則罕見發長文，透露昔日來台發展時的點滴，表示故事多到說不完，還笑稱：「我真的可以寫書了」，網友們不禁猜測兩人婚姻內容是否也會成為書本內容。

麻衣20日突然在社群平台發表長文，並曬出與愛紗合照。發文內容提到兩人23年前來台發展的時光，坦言光一年內就寫了10本日記，表示與「Sunday Girls」成員起初連一句中文都不會，恰巧和愛紗成為室友，兩人的頻率相近也成為無話不談的朋友。

麻衣表示，當年與愛紗來台發展，兩人都是第一次離開媽媽，「太多醜事，但16歲到22歲的我們，雖然，每天辛苦但現在覺得美好的珍貴的回憶。每天發生新的事。這個真的寫不完」，更意外爆料當年愛紗常打越洋電話回家國際電話費破萬。

麻衣直言，從小到大很少人24小時一直陪在身邊，小時因為上課不常與爸媽相處，過去天天黏兒子但近幾年兒子也開始上課了，如今回想起來最親的人便是愛紗。最後，她更標註愛紗問說要不要一起出書？愛紗則笑說：「小公園故事那時候真的哭笑不得，現在回想超級噴笑」。

發文一出，許多網友則留言敲碗期盼出新書，「拜託出書我要買」、「期待下一則故事」、「兩個日本姐妹來台奮鬥記」、「好期待聽讀妳們的故事喔！」、「我想聽你們的故事，真的好久沒看到妳了好想妳」。

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