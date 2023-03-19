BLACKPINK台灣開唱 台星帶子女朝聖

BLACKPINK赴台灣高雄舉辦演唱會，9萬張門票秒殺。(取材自推特)

韓團BLACKPINK 赴台灣高雄舉辦演唱會，兩場共9萬張門票秒殺，光票房就進帳4.3億台幣(約1395萬美元)。從演唱會場次宣布開始，台灣各藝人就瘋狂為孩子求票，除了小S 帶女兒到場朝聖，場外還出現艾力克斯、李詠嫻、王仁甫和季芹、曲艾玲、阿達等，都是與親友一起來追星。

藝人艾力克斯和李詠嫻、曲艾玲都是為了小孩，才呼朋引伴去高雄，曲艾玲還為了女兒，一早請朋友排隊買應援棒，巧合的是他們到了演唱會場外，竟巧遇帶女兒樂樂來看演唱會的王仁甫和季芹，一行人很快就引發粉絲圍觀。

王仁甫(左)拍下季芹買應援棒的畫面。(記者李姿瑩／攝影)

王仁甫開心開直播分享喜悅，季芹發現自家女兒沒有應援棒，正煩惱時突然有熱心粉絲上前表示願意賣給她。季芹馬上掏錢買下，粉絲還附送她電池。一旁的曲艾玲這才發現原來應援棒並沒有附電池，趕緊幫女兒加購，大夥互動形成場外有趣畫面。