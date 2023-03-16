張秀卿結婚9年驚爆曖昧情 小11歲鮮肉是他

張秀卿瘦身有成，辣展D奶。（圖：豪記唱片提供）

張秀卿邀師弟吳俊宏合作新歌「墾丁初戀」，兩人相差11歲卻傳出曖昧情，吳俊宏表示兩人演出真的默契十足，現在成為鄰居，張秀卿都把他的餐廳當成是自家廚房，只要發現好吃的小菜就帶回家，直呼「我們就是好哥們啦」。

張秀卿提到墾丁是故鄉，所以對新歌格外有感，拍攝MV時完全不用演戲，就是真實的快樂心情，但錄音時聽到吳俊宏的第1個版本卻非常憂鬱，氣到在錄音室質問：「初戀應該是甜蜜的，為何你這麼委屈，跟我對唱有這麼難過嗎？」吳俊宏急忙解釋不是憂鬱，而是害羞感。

提到初戀，張秀卿說國中的暗戀學長正巧住在墾丁，由於學長家沒有電話，必須致電里長請里長通知轉接，只是天天打電話卻遲遲不敢告白，她說：「我的少女時代就是忙著打公用電話，但僅只是暗戀，聽到學長聲音就很滿足。」後來學長畢業離開屏東，她也結束暗戀，笑稱自己一直都很喜歡高帥型的男生，唯獨結婚9年的現任老公例外，「相處還是很重要，外型只是參考，有心最重要啦！」