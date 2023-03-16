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85歲周遊買瑪莎拉蒂慶「藍寶石婚」屁股扭兩下就坐好了

記者楊起鳳／即時報導
周遊看到新車像少女。(圖:李朝永提供)
周遊看到新車像少女。(圖:李朝永提供)

85歲的台灣資深製作人「阿姑」周遊與導演老公李朝永慶祝結婚45年「藍寶石婚」，買了一台「瑪莎拉蒂」跑車送給自己當作結婚紀念禮物，兒子馮凱等家人一起陪同交車。李朝永笑說：「平時阿姑坐車都是一隻手拉扶手，一隻腳先踩進車上，然後才移動身子坐好，今天試坐時居然手一搭、兩隻腳就上車，屁股扭兩下就坐好了！」兒孫們看到老媽、奶奶上車時俐落又快樂興奮的樣子，發現她真的又年輕又可愛，不禁鼓掌叫好！

阿姑表示，她當電視製作人能賺錢就幫兒子保險、存款，今年正逢夫妻倆「藍寶石」婚紀念，兒媳們建議「錢是你們存的，你們盡量使用，要換部好車，趁現在uncle能力、體力都好時，開個好車到處遊山、玩水，享受人生…」，因此選購了對他們有特別意義的「瑪莎拉蒂」跑車。

周遊(左)李朝永結婚45周年買豪車慶藍寶石婚。(圖:李朝永提供)
周遊(左)李朝永結婚45周年買豪車慶藍寶石婚。(圖:李朝永提供)

阿姑說，她想起1986年拍中視連續劇「迷情」時，當時開的是紅色的「瑪莎拉蒂」跑車，1987年拍攝「雙面佳人」時又買了一輛鐵灰色的「瑪莎拉蒂」4門房車，還分別都成了當時兩部戲女主角施思、宋岡陵劇中的愛車，不過之後工作量太大、太忙，就請司機幫忙開車。如今即將屆臨退休，她除了創辦周遊藝文館、明星獅子會從事各種公益活動，更覺得應與夫婿李朝永好好結交好友、享受美食 、人生，回味一輩子人生的成長、努力奮鬥與成果。

因此在聽了兒子的孝心建議後，她與李朝永不約而同馬上決定買輛自己喜愛、又有回憶意義的「瑪莎拉蒂」來犒賞自己，希望在「藍寶石婚」的這一年，遊遍美麗寶島；阿姑說，這些年他們開過凱迪拉克、林肯、多部賓士、保時捷等名車，懷念過去有些好車沒有好好使用，現在就要利用新車好好享受人生。她開心地說：「我有健康、更要快樂！」

導演 退休 保險

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