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關繼威30年前演台灣八點檔 網驚：難怪面熟

​​娛樂新聞組／綜合報導​
關繼威1993年赴台拍八點檔連續劇「大太監與小木匠」。 （本報資料照片）
關繼威1993年赴台拍八點檔連續劇「大太監與小木匠」。 （本報資料照片）

關繼威以「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）獲得第95屆奧斯卡最佳男配角獎，而他在30年前曾到台灣演出八點檔連續劇「大太監與小木匠」，媒體人黃揚明則指出，他是首位曾演過台灣電視劇並獲得奧斯卡獎的演員。

關繼威以童星出道，1993年他赴台主演八點檔連續劇「大太監與小木匠」，不少網友看當年電視劇畫面，都掀起回憶「小時候有看耶」、「我小時候有看過他的電視節目欸」、「原來是他，難怪看的時候一直覺得他到底是在哪裡看過」、「關繼威主演、配音石班瑜，果然是多重宇宙」。

關繼威當時還一度跟17歲的季芹傳出緋聞，引起不小關注。當時22歲的關繼威與季芹年齡相仿，不過這段緋聞也隨著電視劇落幕而不了了之。

當年關繼威曾與季芹、況明潔一起上張菲、費玉清主持的「龍兄虎弟」宣傳，其實他在劇中是與況明潔配對，季芹也鍾情於他，張菲追問關繼威戲外比較喜歡誰，他回「我覺得她們兩個都很好，兩個都長得很漂亮」，況明潔則爆料「他跟季芹比較玩得在一起，因為兩個年紀差不多」，還說兩人常常孩子氣地打來打去、殺來殺去，季芹則誇關繼威拳腳功夫很好。

聽聞關繼威奪小金人，季芹透過經紀人回覆：「非常恭喜他，很為他開心」。

關繼威曾跨海接受台灣媒體專訪，提到對台灣的回憶，他說：「我超級喜歡台灣，台灣人很熱情、很友善、很好客。我很想念你們，我知道你們已經很久沒見到我了。」關繼威也沒忘了當年的夥伴「季妹妹」，他說：「我和她一起工作的時候非常愉快，我有看到她在新聞上，她現在是很幸福的，很為她開心。」

奧斯卡獎 緋聞 媽的多重宇宙

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