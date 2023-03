關繼威30年前演台灣八點檔 網驚：難怪面熟

關繼威1993年赴台拍八點檔連續劇「大太監與小木匠」。 (本報資料照片)

關繼威以「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)獲得第95屆奧斯卡最佳男配角獎,而他在30年前曾到台灣演出八點檔連續劇「大太監與小木匠」,媒體人黃揚明則指出,他是首位曾演過台灣電視劇並獲得奧斯卡獎 的演員。

關繼威以童星出道,1993年他赴台主演八點檔連續劇「大太監與小木匠」,不少網友看當年電視劇畫面,都掀起回憶「小時候有看耶」、「我小時候有看過他的電視節目欸」、「原來是他,難怪看的時候一直覺得他到底是在哪裡看過」、「關繼威主演、配音石班瑜,果然是多重宇宙」。

關繼威當時還一度跟17歲的季芹傳出緋聞 ,引起不小關注。當時22歲的關繼威與季芹年齡相仿,不過這段緋聞也隨著電視劇落幕而不了了之。

當年關繼威曾與季芹、況明潔一起上張菲、費玉清主持的「龍兄虎弟」宣傳,其實他在劇中是與況明潔配對,季芹也鍾情於他,張菲追問關繼威戲外比較喜歡誰,他回「我覺得她們兩個都很好,兩個都長得很漂亮」,況明潔則爆料「他跟季芹比較玩得在一起,因為兩個年紀差不多」,還說兩人常常孩子氣地打來打去、殺來殺去,季芹則誇關繼威拳腳功夫很好。

聽聞關繼威奪小金人,季芹透過經紀人回覆:「非常恭喜他,很為他開心」。

關繼威曾跨海接受台灣媒體專訪,提到對台灣的回憶,他說:「我超級喜歡台灣,台灣人很熱情、很友善、很好客。我很想念你們,我知道你們已經很久沒見到我了。」關繼威也沒忘了當年的夥伴「季妹妹」,他說:「我和她一起工作的時候非常愉快,我有看到她在新聞上,她現在是很幸福的,很為她開心。」