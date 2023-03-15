陳庭妮曝婚禮進度「進行中」 放閃胡宇威「先有後婚」

陳庭妮表示婚禮進度有在進行。(記者李政龍／攝影)

男星胡宇威向女友陳庭妮求婚成功，日前透露「希望今年內舉行婚禮」，讓住在美國的家人可以親自飛來台灣見證喜事。陳庭妮15日出席餅乾品牌活動透露婚禮進度，坦言「去年其實0進度，今年真的有動起來」，但在挑喜餅前還有千千萬萬的事情，目前還沒思考到這部分。內心理想的婚禮是草地、戶外的形式，不過昨天是白色情人節，2人都忘記這回事，笑說「我把餅乾帶回家他就會很開心了，畢竟還沒過24小時啊！」

陳庭妮昨化身廚娘做餅乾，自嘲自己是「實力派吃貨」，因為未婚夫胡宇威非常擅長廚藝，陳庭妮坦言，「其實一起下廚是非常幸福的時間，從想菜單、買東西備料，準備完餐點後也可以小酌聊天」，都是很棒很浪漫的事。透露胡宇威最近親自煮了龍蝦湯，直言「情侶在一起就是要互相找到適合你們的狀態」，她甘心讓老公當主廚，「煮飯的時候旁邊有人協助你是很重要的事」。大方稱讚胡宇威煮飯涉獵非常廣泛，連印度 、地中海料理都會做，家中還常出現沒看過的香料。甚至妮妮有次想吃咖哩，還被老公反問「是想吃日式咖哩、還是印度咖哩」，讓她直呼是很專業的生活情趣。