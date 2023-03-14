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張清芳為了他 闊別8年要開唱 「下次唱不知什麼時候」

記者林士傑／綜合報導
張清芳恢復單身後漸趨低調。（圖：上引娛樂提供）
張清芳恢復單身後漸趨低調。（圖：上引娛樂提供）

人稱「東方不敗」的台灣歌后張清芳無預警宣布喜訊，宣布於6月10、11日連辦兩場「TimeLESS演唱會 2023」，是她闊別8年、3度攻上台北小巨蛋，背後原因格外動人，她說除了想念多年一路相挺的歌迷，有一部分是為了即將來美留學的兒子，希望把演唱會作為送給兒子升上大學的禮物。

她恢復單身後漸趨低調，公開露面次數寥寥可數，提及此次演唱會的契機，她透露這幾年來其實好幾度閃過不如休息的念頭，只是每次產生這種想法，身邊就會出現要她繼續唱下去的聲音，她說：「感覺像是乘載著多年來有如老友般歌迷的期待，因此總是割捨不下。」

確實出道38年的她唱紅無數歌曲，包含「激情過後」、「無人熟識」、「出嫁」等等，正所謂在每個人的成長過程裡都會有一首張清芳，其經典地位難以撼動。她上回登上小巨蛋是出道30周年演唱會，一連兩場座無虛席，由於在圈內人緣甚好，嘉賓有林心如張艾嘉、庾澄慶、蕭敬騰，當時連江蕙都送花籃寫卡片叮嚀：「請繼續唱，不准學我。」希望她不要引退。

這回演唱會名稱「Timeless」象徵著張清芳雋永的熟悉歌聲，陪伴著樂迷也勾起每個人回憶中的那首張清芳，只是這些年來逐漸淡出演藝圈，她也直言：「下次（唱）不知道是什麼時候了。」

蕭敬騰 林心如 張艾嘉

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