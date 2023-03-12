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美女手譯員廖曉彤圓夢開唱 聾媽「聽見了」台下淚崩

記者陳慧貞／即時報導
廖曉彤發起「音樂無差別 愛在手掌心」藝術共融公益演唱會。（聲音藏在提供）
廖曉彤發起「音樂無差別 愛在手掌心」藝術共融公益演唱會。（聲音藏在提供）

有台灣「最美手語翻譯員」封號的女星廖曉彤，身為聾人子女，希望讓聾人能夠享受音樂的美妙，因此創立「聲音藏在－創造聾人音樂友善環境」，今年更在3月3日世界聽力日當天舉辦「音樂無差別 愛在手掌心」藝術共融公益演唱會，活動邀請芒果醬樂團、饒舌歌手PNC陳老師、演員郭耀仁，加上她與疫情指揮中心手譯員蕭匡宇、公視手語新聞主播牛暄文，負責手語演出，讓聽障朋友「聽」見音樂。

廖曉彤與饒舌歌手陳老師合作一曲「沿海假期」，因負責籌備活動、表演，她忙到事前幾乎沒時間練習，笑說：「真的好緊張，還好沒出糗。」說起與陳老師的緣分，2人其實是同教會教友，笑稱陳老師以前比較兇，會用較憤怒方式為社會伸張正義，如今卻是一個吃素的基督徒，變得很柔軟，創作也較正面，這回受邀，他二話不說就答應，甚至表示無需酬勞也要力挺，讓廖曉彤非常感動，但也直呼「該給的酬勞還是要給」。

郭耀仁首度以歌手身分表演，出身單親家庭的他，身為長子代替父親照顧智能不足的母親與弟妹，讓他從年輕時就經歷許多人無法想像的磨難，而自從母親過世後，他將對母親的情感化為創作，分別與蕭匡宇、廖曉彤合作「給媽媽的台語歌」、「媽媽咪呀」兩首歌曲，透過手語表演，讓聾人也能感受這份情感。

手語主播牛暄文與芒果醬樂團的合作很特別，由於牛暄文本身是聾人，廖曉彤說，起初要讓他了解芒果醬的歌曲風格與內容，花了一段時間，像是在練習「夏夜晚風」這首歌時，牛暄文光看歌詞以為是比較成熟、幽然的氛圍，在透過廖曉彤與蕭匡宇的協助，運用各種肢體，才讓他感受歌曲氣氛與情感，進而順利演繹歌曲。

廖曉彤說，2年前便有舉辦聾人演唱會的想法，當時曾向唱片公司提案，但後來被以「不懼市場效益」為由拒絕，於是她決定自己籌辦，在相信世代、聯合勸募、德國音響品牌ELAC等單位協助，順利申請到補助，才有了這次的演唱會。

她感嘆，自己是舞台劇演員，但因無現場手語翻譯，母親一直無法到現場看她的表演，非常可惜，而這次媽媽也終於能到場觀賞，欣賞演出時感動到頻頻拭淚。當初演唱會開放報名時，有位小朋友在報名表單上寫下「我10歲，我媽媽是聾人，我幫她報名。」讓廖曉彤印象深刻，演唱現場還有一名聾人媽媽也稱，一定要在自己作古之前，看看聾人怎麼聽演唱會。

廖曉彤(右三)、芒果醬樂團與PNC陳老師、演員郭耀仁3組歌手搭配三位手譯員完成一...
廖曉彤(右三)、芒果醬樂團與PNC陳老師、演員郭耀仁3組歌手搭配三位手譯員完成一場聾人演唱會。（聲音藏在提供）
PNC陳老師（右）與知名手譯員蕭匡宇合作。（聲音藏在提供）
PNC陳老師（右）與知名手譯員蕭匡宇合作。（聲音藏在提供）
廖曉彤(左)、郭耀仁合作演出。（聲音藏在提供）
廖曉彤(左)、郭耀仁合作演出。（聲音藏在提供）
公視主播牛暄文(中)與芒果醬樂團合作演出。（聲音藏在提供）
公視主播牛暄文(中)與芒果醬樂團合作演出。（聲音藏在提供）
廖曉彤與參與演唱會歌手、粉絲大合照。（聲音藏在提供）
廖曉彤與參與演唱會歌手、粉絲大合照。（聲音藏在提供）
廖曉彤(左)、PNC陳老師是同教會教友。（聲音藏在提供）
廖曉彤(左)、PNC陳老師是同教會教友。（聲音藏在提供）

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